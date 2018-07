São Paulo valoriza vitória e vê aprendizado para Libertadores

Mesmo sem jogar bem durante a maior parte do tempo, o São Paulo conseguiu sair do Pacaembu com a vitória por 2 a 0 sobre o XV de Piracicaba, na noite deste sábado, 7, e manteve os 100% de aproveitamento e a liderança isolada do Grupo 1 do Campeonato Paulista, com nove pontos conquistados.

Para os jogadores, a oscilação da equipe neste sábado faz parte do aprendizado e é um processo natural no início da temporada. A aposta é que o time estará no ponto para a estreia na Libertadores no dia 18, possivelmente contra o Corinthians, no Itaquerão.

"Teremos uma série de jogos difíceis pela frente, com o clássico contra o Santos já na quarta-feira. Mas isso faz parte, ainda estamos nos acertando para a Libertadores", ponderou Hudson, que entrou no segundo tempo.

A postura agressiva do adversário, que empurrou o São Paulo para seu campo de defesa e incomodou em diversos momentos, também surpreendeu o time, que esperava um rival mais recuado e esperando para o contra-ataque. Rogério Ceni acredita que enfrentar o XV pode ajudar a equipe a se preparar para duelos mais complicados.

"Hoje foi um bom espelho, foi o primeiro time que nos apertou e tentou tirar nossa bola na defesa. É legal enfrentar esse tipo de situação logo no começo da temporada. Foi um grande teste, mas claro que o Santos é um clássico e a tradição e a rivalidade contam muito. Todo jogo é uma expectativa do que podemos render", explicou o capitão, que marcou o 124º gol da sua carreira ao converter pênalti sofrido por Luis Fabiano.

O elenco ganha folga neste domingo e retoma as atividades na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda. Na quarta, a equipe encara o Santos na Vila Belmiro.