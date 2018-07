São Paulo vê Atlético-MG como um teste definitivo

"Pela qualidade do adversário, é uma grande prova para ver nosso time está qualificado. Mas se a gente perder, ainda temos outros 16 jogos pela frente. Não podemos abaixar a cabeça", afirmou o zagueiro Antônio Carlos. A sequência de três vitórias consecutivas é inédita para o São Paulo neste temporada e pode vir diante de uma equipe que ocupa a 10ª colocação - tem, no entanto, um jogo a menos que os demais.

Será o sexto encontro com o Atlético-MG somente nesta temporada. Na Libertadores, foram quatro jogos, com uma vitória e três derrotas do São Paulo, incluindo uma goleada por 4 a 1 em Belo Horizonte que começou a causar a turbulência no ano do clube. "A equipe do Atlético-MG joga junta há muito tempo e tem uma bola parada muito forte, com jogadores altos", comentou Antônio Carlos.

Em caso de derrota, o São Paulo pode voltar para a zona de rebaixamento nesta 22ª rodada do Brasileirão, desde que Vasco ou Portuguesa vençam seus jogos - ambos jogam em casa, contra Vitória e Náutico respectivamente, equipes que também lutam para fugir das últimas posições.