São Paulo vê 'obrigação' de avançar na Sul-Americana Depois do empate por 1 a 1 no Equador, no jogo de ida, o São Paulo enfrenta a LDU de Loja nesta quarta-feira, no Morumbi, podendo até empatar sem gols para garantir a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Diante de um adversário mais fraco tecnicamente, os jogadores do time brasileiro admitem que têm a "obrigação" de avançar na competição.