São Paulo vê vaga na Copa Libertadores de 2011 como sonho possível

O atacante Ricardo Oliveira afirmou nesta segunda-feira que os jogadores do São Paulo acreditam que a classificação para a próxima Libertadores é um sonho possível. Com três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, a equipe ficou mais perto do grupo dos três primeiros colocados, que garantem vaga na edição de 2011 da competição continental.

O São Paulo está em nono lugar, com 44 pontos, seis atrás do Corinthians, que é o terceiro colocado. "Dá pra sonhar. Nos não podemos descartar nenhuma possibilidade. Temos três vitórias consecutivas, cada jogo estamos afrontando como uma final e vamos ver onde podemos chegar", disse Ricardo Oliveira, em entrevista à TV Bandeirantes.

Apesar do novo triunfo, nem tudo é motivo de satisfação no São Paulo. A expulsão de Richarlyson, que já havia sido criticada pelo técnico Paulo César Carpegiani, também foi alvo de reclamações de Ricardo Oliveira. "Acho que a expulsão foi justa e nos sacrificou. As consequências virão para ele. Ele sabe o que aconteceu, vai colocar a cabeça no lugar. Acho que ele é experiente e vai procurar não fazer isso de novo", afirmou.

Ricardo Oliveira ressaltou que o São Paulo nunca desistiu de derrotar o Santos, apesar das dificuldades enfrentadas. "Com 11 jogadores, já era difícil ganhar do Santos. Com dez, empatar já estava de bom tamanho. Foi a missão, a vontade de ganhar e a certeza de que podíamos ganhar em um contra-ataque", comentou.