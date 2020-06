São Paulo: Veja onde assistir a reprise das finais do Mundial de 92 e do Paulistão de 98

Três jogos decisivos do São Paulo, para a conquista do Campeonato Paulista de 1998, serão retransmitidos na faixa “Recordar é Viver”, do SporTV, na próxima sexta-feira, 19, a partir das 16 horas, de Brasília. Em seguida, às 19 horas, é a vez da final do Mundial de Clubes de 1992, entre os tricolores paulistas e o Barcelona, ser relembrado.

A primeira partida a ser televisionada será o jogo de abertura da semifinal do Paulistão de 98. Na ocasião, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 1, com gols de Denílson e Dodô. Na sequência, ganha espaço nos televisores os dois “Majestosos” finais, entre tricolores e alvinegros.

O Corinthians se saiu melhor no primeiro confronto da final. A equipe, do técnico Vanderlei Luxemburgo, venceu por 2 a 1, com gols de Marcelinho Carioca e Cris. Porém, a vitória não foi suficiente para frear o São Paulo na decisão.

A equipe, de Nelsinho Batista, venceu os alvinegros, por 3 a 1. Raí, que fazia sua reestreia, abriu o placar. Didi, do Corinthians, tentou frustrar a façanha do adversário e empatou a partida no início do segundo tempo. Contudo, o atacante França estava inspirado e reverteu o placar a favor do São Paulo ao marcar mais dois tentos, dando o título daquele ano aos tricolores.

Na sequência os torcedores voltam ainda mais no tempo para relembrar a vitória da equipe do Morumbi diante do Barcelona, no Mundial de Clubes de 92. Os espanhóis, comandados pelo lendário treinador e jogador Johan Cruyff, saíram na frente. Porém, o jovem Raí desequilibrou a partida, marcando os dois gols da virada tricolor.