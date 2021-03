São Paulo: veja quem chega, quem sai e quem está perto de ser anunciado no Morumbi

Mesmo após um ano economicamente conturbado em decorrência da pandemia da covid-19, o São Paulo arriscou se lançar no mercado. O clube tricolor trouxe três reforços para a temporada 2021 e ainda está próximo de anunciar outros três nomes. As contratações passam pelos setores de ataque, criação e defesa. Até mesmo o treinador é recém-chegado, Crespo. O Estadão fez um levantamento que mostra quem chega, quem está perto de chegar e quem sai do time do Morumbi.

Leia Também Shaylon é reintegrado no São Paulo e Luciano, Daniel Alves e Arboleda retornam

REFORÇOS

Até o momento, o São Paulo anunciou a contratação do atacante Bruno Rodrigues, que chega emprestado da Ponte Preta; do lateral-direito Orejuela, cujo o Tricolor detém 50% dos direitos econômicos; e do zagueiro Miranda, que fica no clube até o fim de 2022. Além dos jogadores, o comandante do elenco tricolor, Hernán Crespo, entra na lista de aquisições do clube.

PRÓXIMOS DO MORUMBI

O São Paulo ainda está perto do anúncio de outros três jogadores. O meia Benítez, que chega do Vasco, o meia William, do Toluca, do México, e o atacante Éder, ex-Jiangsu Suning, da China, que estava livre no mercado.

QUEM SAI

O número de saídas confirmadas é maior do que a quantidade de jogadores recrutados. Ao todo, o São Paulo não possui mais vínculos com cinco atletas: Gonzalo Carneiro, Hudson, Juanfran, Toró e Weverson. Esse número pode se tornar ainda maior, caso a saída do volante Luan e do atacante Tréllez se confirmarem.

PAULISTÃO

O Tricolor entraria em campo neste sábado, às 16h30, diante do Palmeiras. Mas não se sabe se o jogo, previsto para acontecer no Allianz Parque, vai de fato acontecer. Isso porque o Governo de São Paulo suspendeu a realização de partidas em todo o Estado. A Federação Paulista de Futebol (FPF) negocia para que a bola volte a rolar.