São Paulo vence a 3ª seguida e volta à parte de cima da tabela do Brasileirão

O São Paulo derrotou neste sábado o Atlético-GO por 1 a 0 no Serra Dourada, emendou a terceira vitória seguida e ainda voltou à metade de cima da tabela do Brasileirão depois de 25 rodadas. Os três pontos vieram com gol de peito de Hernanes no primeiro tempo, em jogada que começou com contra-ataque puxado por Cueva.

+ Veja como foi o jogo, lance a lance

Com o triunfo, o time tricolor “dormiu” na 9.ª posição do torneio, com 43 pontos, e só pode ser ultrapassado nesta rodada pelo Atlético-PR, que tem um ponto a menos e joga neste domingo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O time de Dorival Junior volta a campo na quinta-feira, no Pacaembu, para enfrentar a Chapecoense pela 33ª rodada do torneio. Lanterna, o Atlético-GO segue com 27 pontos, a sete de distância do Vitória, que ainda joga nesta rodada, contra o Vasco.

O JOGO - Os visitantes começaram tentando fazer pressão, tocando mais a bola no meio de campo, mas sem ter sucesso nas infiltrações. O Atlético-GO, fechado, apostava nos contra-ataques, mas mostrava pouca criatividade nas jogadas ofensivas.

O São Paulo aproveitou e, aos 21 minutos da primeira parte, Cueva puxou o contra-ataque que terminou no cruzamento de Pratto para gol de peito de Hernanes, o nono do Profeta no Brasileiro.

O gol fez o time tricolor segurar o jogo, e poucas chances reais foram criadas até os primeiros 10 minutos do segundo tempo. O Atlético teve chance de empatar com Breno Lopes, que parou em Sidão, e Walter, que, de frente para o goleiro tricolor, chutou por cima.

Só a partir dos 30 minutos de jogo os donos da casa conseguiram fazer pressão no São Paulo, depois que o técnico João Paulo Sanches fez mudanças e deixou o time mais ofensivo. Mas não adiantou. Administrando o placar, os visitantes valorizavam a posse de bola no meio-campo e ousavam pouco.

Ficha técnica:

Atlético-GO 0 X 1 São Paulo

Atlético-GO: Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan e Breno Lopes; Paulinho, André Castro, Luiz Fernando, Igor (Diego Rosa) e Andrigo; Walter. Técnico: João Paulo Sanches.

São Paulo: Sidão; Araruna (Aderllan), Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei, Hernanes, Petros e Cueva (Shaylon); Marcos Guilherme e Lucas Pratto (Gilberto). Técnico: Dorival Junior.

Gol: Hernanes, aos 21 do 1º tempo.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Cartões amarelos: Paulinho e André Castro.

Renda: R$ 696.485,00

Público total: 17.697

​Local: Serra Dourada, em Goiânia.