São Paulo vence Atlético-PR e avança à semifinal da Taça BH

Atual bicampeão da Taça BH, considerado um dos torneios de base mais importante do País, o São Paulo deu importante passo na tarde desta quinta-feira em sua luta pelo tri. Com gol do zagueiro Morato, o time sub-17 tricolor derrotou o Atlético-PR por 1 a 0, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, e avançou à semifinal.

Invicta, com 100% de aproveitamento e sem ter sofrido nenhum gol no torneio até o momento, a equipe dirigida pelo técnico Rafael Paiva vai encarar o Atlético-MG na briga por um lugar na grande decisão – os confrontos são em partida única. Os mineiros despacharam o Santos nos pênaltis.

No outro lado da chave, Vasco e Fluminense definem o outro finalista. As duas semifinais estão marcadas para este sábado.

O São Paulo ganhou as edições de 2016 e 2017 da competição, que passou a ser disputada por jogadores com até 17 anos de idade a partir de 2015. Antes, era um torneio sub-20, conquistado pelo clube duas vezes (1987 e 1997).