São Paulo vence e confirma vaga na 2.ª fase da Copa SP

SÃO PAULO - O São Paulo confirmou a sua vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quinta-feira, ao vencer o Barueri por 2 a 0, na Arena Barueri. O time tricolor ficou com sete pontos e na liderança do Grupo W, com sete pontos, igual ao convidado Kashiwa Reysol, do Japão, porém com melhor saldo de gols: 7 a 5.

Na preliminar, o time japonês goleou o Auto Esporte, da Paraíba, por 5 a 1. Agora a possibilidade de avançar à próxima fase depende dos outros grupos, que serão completados até domingo. No momento, 11 grupos podem ter segundo colocados com sete pontos. Apenas seis vão continuar brigando pelo título, além dos 26 líderes de cada chave.

O São Paulo sofreu muito para fazer a lição de casa, vencendo por 2 a 0, com gols nos momentos finais da partida - um empate o eliminaria da competição. O meia Boschilia abriu o placar aos 31 minutos do segundo tempo e Ewandro completou o placar aos 42.

Na mesma situação do Kashiwa Reysol está o surpreendente Aquidauanense, de Mato Grosso do Sul. Pelo Grupo I, em Bauru, o time do Centro-Oeste derrotou nesta quinta o Santo André-SP, por 1 a 0, e ficou com os mesmos sete pontos do Flamengo, que mais cedo ganhou de virada do Noroeste por 3 a 2, mas com menor saldo de gols: 4 a 2.