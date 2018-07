São Paulo vence Figueirense por 2 a 0 e, com tropeço do Vasco, entra no G-4

SÃO PAULO - O São Paulo não tem do que reclamar da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe venceu o Figueirense por 2 a 0 sem ser pressionado em nenhum momento do jogo e, aproveitando a derrota do Vasco para o Santos, entrou no G-4 da competição. "Conservamos o placar no segundo tempo", disse o capitão Rogério Ceni, que completou 500 partidas no Morumbi. "Entramos pela primeira vez no G-4 nesta reta final do campeonato e vamos brigar até o fim." Luis Fabiano abriu o placar (Douglas fez o segundo) e chegou a 15 gols, assumindo a artilharia isolada.

Não fosse o Atlético-MG ter virado sobre o Sport nos acréscimos, todos os demais resultados ajudara, uma vez que o Inter perdeu para o lanterna Atlético-GO. Com isso, o São Paulo chegou aos 52 pontos, já se aproximando do Grêmio, que tem quatro a mais e joga logo mais contra o Botafogo, em Porto Alegre. Para baixo estão Vasco (50) e Inter (45).

O jogo deste domingo foi tão tranquilo que nenhum cartão amarelo foi aplicado. Assim, o São Paulo não tem novos desfalques para pegar o Atlético-GO, quinta-feira, às 21h, no Morumbi. O Figueirense, que estacionou nos 25 pontos, em penúltimo, pega o Inter, em Porto Alegre, na quarta. Para sair da zona de rebaixamento, o time catarinense tem que tirar 10 pontos com relação ao Bahia.

O JOGO

Ney Franco planejava repetir o time que venceu o Vasco, mas Denilson, com dores na região lombar, foi poupado. Maicon entrou no lugar dele e a mudança acabou sendo benéfica para o São Paulo. Não havia necessidade de dois homens de marcação no meio-campo diante do fraco time do Figueirense.

Com a superioridade tricolor na posse de bola, o resultado foi construído com naturalidade. O primeiro gol saiu aos 13 minutos. Osvaldo deu um drible por entre as pernas do marcador, mas a defesa apareceu para fazer o corte. Na cobrança do escanteio, Jadson colocou na cabeça de Luis Fabiano, que testou sozinho, no canto direito de Wilson. O goleiro nem se mexeu.

Na base do toque de bola, o São Paulo infernizava a defesa catarinense. Até Paulo Miranda teve chance de fazer. Mas quem anotou o segundo foi Douglas. A jogada começou com Luis Fabiano, que tocou em profundidade para Osvaldo. Wilson defendeu. O centroavante tentou também e a zaga tirou. Na terceira tentativa, Maicon foi esperto e rolou para Douglas bater para o fundo das redes.

Por mais alguns minutos o São Paulo pressionou. Rogério Ceni tentou de falta, mas acertou a barreira. Em outro lance, Wellington exigiu defesa difícil de Wilson, que depois pegou fácil o rebote de Maicon. Depois dos 26, o time da casa diminuiu o ritmo e poupou-se até chegar o intervalo.

O Figueirense voltou para o segundo tempo com a marcação adiantada, barrando a boa transição entre meio e ataque do São Paulo. Por isso, demorou para o time tricolor assustar de novo, o que só aconteceu aos 13 minutos, num contra-ataque que Osvaldo puxou e que acabou com Luis Fabiano chutando em cima da zaga.

Na sequência, mais duas chances, num chute de Jadson que passou perto do ângulo esquerdo e num lindo passe, de Osvaldo, de virada, para Luis Fabiano, que errou na conclusão cara a cara com o goleiro Wilson.

Para Rogério Ceni não dizer que não fez nenhuma defesa durante o jogo, aos 35 Aloísio tentou de bicicleta e o goleiro mandou para escanteio. Foi a única real tentativa do Figueirense de furar a melhor defesa do returno, com cinco gols sofridos em 11 jogos. Nas três vitórias em sequência, nenhum gol dos derrotados.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 0 FIGUEIRENSE

São Paulo

Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Maicon (Cícero) e Jadson (Casemiro); Douglas, Luis Fabiano e Osvaldo (Ademilson)

Técnico: Ney Franco

Figueirense

Wilson; Elsinho, João Paulo (Edson, depois Doriva), Sandro e Hélder; Jackson, Coutinho, Claudinei e Ronny; Júlio César (Botti) e Aloísio

Técnico: Márcio Goiano

Gols: Luis Fabiano, aos 13, e Douglas, aos 20 minutos do 1º Tempo

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Renda: R$ 655.694,00

Público: 27.641 pagantes

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

MINUTO A MINUTO

2º TEMPO

48 min - Fim de partida no Morumbi. São Paulo vence e entra no G-4.

45 min - Juiz dá três minutos de acréscimo.

44 min - SUBSTITUIÇÃO - Ney Franco faz a última substituição: põe Ademilson no lugar de Osvaldo.

43 min - São Paulo deixa o tempo passar e evita maiores sustos.

37 min - SUBSTITUIÇÃO - Ney Franco tira Maicon e coloca Cícero no lugar.

35 min - Aloísio manda para o gol e Rogério Ceni, atento, espalma para escanteio.

35 min - SUBSTITUIÇÃO - Ney Franco mexe pela primeira vez no time: sai Jadson, entra Casemiro.

33 min - SUBSTITUIÇÃO - O técnico Márcio Goiano tira Júlio César e coloca Botti em campo.

29 min - No cruzamento de Hélder, Rhodolfo chega antes e manda para escanteio.

26 min - Douglas cruza da direita e zaga do Figueirense afasta o perigo.

22 min - Luis Fabiano recebe lançamento, mas toca por cima do gol.

18 min - Douglas arrisca de longe, para fora.

15 min - SUBSTITUIÇÃO - Doriva entra no lugar de Edson, que sai machucado.

12 min - Osvaldo parte em velocidade, toca para Luis Fabiano, que cruza, mas Edson afasta o perigo e se machuca.

10 min - Partida está aberta e os dois times procuram o ataque.

3 min - O árbitro tromba com Jadson no meio e sente dor na mão.

0 min - Começa a etapa final no Morumbi. Nenhum dos times fez alteração no intervalo.

INTERVALO

O atacante Luis Fabiano chegou aos 15 gols no Campeonato Brasileiro e assumiu a artilharia isolada. "A gente sabia que era um jogo perigoso e precisávamos fazer logo o placar para dar tranquilidade", disse.

1º TEMPO

46 min - Fim do primeiro tempo no Morumbi. Com os resultados até o momento, o São Paulo vai entrando no G-4.

42 min - Claudinei recebe lançamento e bate cruzado, para fora.

39 min - No contra-ataque do São Paulo, Luis Fabiano toca para Osvaldo, que chuta, mas a bola bate em seu marcador.

37 min - Na cobrança de falta, Figueirense desperdiça boa chance.

33 min - O Figueirense tenta atacar, mas o São Paulo se defende bem.

26 min - Júlio César bate cruzado, da esquerda, mas Aloísio não alcança.

23 min - Na cobrança de falta, Rogério Ceni chuta na barreira.

21 min - SUBSTITUIÇÃO - O zagueiro João Paulo deixa o campo, machucado, e dá lugar para Edson.

20 min - GOL DO SÃO PAULO - No ataque envolvente, Luis Fabiano chuta, Wilson espalma, Maicon pega rebote a ajeita para Douglas, que marca com o gol vazio.

19 min - Jadson dá um belo lançamento para Paulo Miranda, que chuta mas Wilson salva.

17 min - O time da casa está melhor e mais perto do segundo gol.

13 min - GOL DO SÃO PAULO - Na cobrança de escanteio, Luis Fabiano faz de cabeça e abre o placar.

8 min - São Paulo pressiona para abrir o placar, mas Figueirense marca forte.

3 min - Paulo Miranda faz jogada individual, chuta forte, mas a bola vai para fora.

2 min - Hélder arrisca de fora da área e a bola passa perto.

0 min - Começa a partida no Morumbi. O São Paulo perdeu o titular Denilson de última hora e Maicon foi escalado.