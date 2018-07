São Paulo vence jogo-treino contra a seleção dos Estados Unidos

SÃO PAULO - Em jogo-treino realizado nesta quinta-feira, sem a presença da imprensa no CT da Barra Funda, o São Paulo venceu a seleção dos Estados Unidos por 2 a 1. A Federação Norte-Americana de Futebol chegou a solicitar à diretoria são-paulina que o placar não fosse revelado, mas acabou ela própria divulgando o resultado via Twitter.

A seleção dos Estados Unidos está treinando desde a última terça-feira no CT do São Paulo, num período especial de preparação já para a Copa - durante o Mundial, o centro de treinamento são-paulino servirá como base para os norte-americanos. Diante disso, as duas equipes realizaram o jogo-treino nesta quinta-feira.

Como o acesso da imprensa foi vetado para o jogo-treino, o São Paulo divulgou um comunicado para relatar como foi a atividade, mas teve o cuidado de não revelar o placar - depois, porém, os norte-americanos confirmaram a derrota por 2 a 1. Para o técnico Muricy Ramalho, a experiência foi boa para o seu time.

"Acredito que melhoramos um pouco no posicionamento, mas tivemos algumas dificuldades na parte física. Tivemos pouco tempo de treino até aqui e, com o clima quente e a temperatura alta, os jogadores sentiram bastante. O jogo-treino serviu para dar ritmo de jogo ao jogadores, porque o tempo que tivemos até aqui não foi o ideal. Precisamos de mais tempo para treinar o time, mas estamos fazendo bem os trabalhos", avaliou Muricy, em entrevista ao site do São Paulo.

No primeiro tempo do jogo-treino de 90 minutos, Muricy escalou o São Paulo com Rogério Ceni; Luis Ricardo, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Reinaldo; Denilson, Wellington, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Ademilson e Luis Fabiano - essa deve ser a formação para a estreia no Paulistão, domingo, contra o Bragantino. Depois, no segundo tempo da atividade, Muricy trocou todos os titulares, armando o time com Denis; Paulo Miranda, Rafael Toloi e Edson Silva; Lucas Farias, João Schmidt, Douglas, Jadson e Clemente Rodríguez; Cañete e Osvaldo.

Enquanto o São Paulo se prepara para o Paulistão, a seleção dos Estados Unidos ficará no Brasil até o dia 24 de janeiro, quando acaba o período de treinamentos especial no CT são-paulino para a Copa.