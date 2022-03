São Paulo vence Mirassol com facilidade por 3 a 0 e garante liderança do Grupo B no Paulistão

O São Paulo não teve problemas para derrotar o Mirassol por 3 a 0, neste domingo, no estádio José Maria de Campos Maia, e garantiu o primeiro lugar do Grupo B, com uma rodada de antecedência antes da disputa da segunda fase do Paulistão. A partida teve o lateral-esquerdo Reinaldo como destaque, ao abrir o placar de pênalti e dar a assistência para Rigoni marcar o segundo gol. Toró anotou o terceiro da vitória. Antes da partida, o Mirassol estava invicto como mandante em seis partidas neste ano.

O técnico Rogério Ceni voltou a rodar a equipe e mandou um time misto para campo, pensando no confronto da próxima fase da Copa do Brasil, diante do Manaus-AM, na próxima quarta-feira.

Aos dez minutos de jogo, o volante Andrés Colorado sofreu um choque dentro da área e pediu pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Aos 17, as jogadas pelo lado esquerdo renderam um pênalti após a bola cruzada por Reinaldo bater na mão de Rodrigo Ferreira dentro da área. O próprio lateral foi para a cobrança e deslocou o goleiro para abrir o placar.

A equipe tricolor dominou as ações ofensivas no primeiro tempo e não deixou o Mirassol criar chances. Aos 31, mais uma jogada pela esquerda. Em ótima troca de passes, Juan entrou na área e finalizou cruzado para boa defesa de Darley. A equipe do técnico Ivan Baitello esteve longe de suas melhores atuações no estadual.

O cenário mudou no início do segundo tempo. O Mirassol passou a sair mais do campo de defesa e ter mais a posse da bola. Aos oito, Neto Moura arriscou de fora da área e Volpi encaixou. Mas a defesa tricolor estava bem na partida e pouco sofreu. Para recuperar o protagonismo do jogo, Ceni decidiu fazer uma troca tripla. Rigoni, Nikão e Toró entraram nas vagas de Igor Gomes, Luciano e Juan.

Foi dos pés do atacante argentino que saiu o segundo gol tricolor. Em nova jogada pela esquerda, Reinaldo cruzou da linha de fundo e o atacante, que ainda busca voltar à sua melhor fase, só empurrou para a rede. Os reservas mostraram serviço novamente. Nikão avançou pelo meio, rolou para Nestor, que cruzou rasteiro e achou Toró para fazer o terceiro. Com a vantagem de três gols, a equipe só administrou o placar até o apito final. Se o ataque tricolor merece elogios, a defesa também. O time tricolor garantiu o sétimo jogo do ano sem ser vazado.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 0 x 3 SÃO PAULO

MIRASSOL: Darley; Rodrigo Ferreira, Ednei, Lucão e Pará (Frank); Oyama (Daniel), Neto Moura e Camilo (Claudinho); Fabrício Daniel, Rafael Silva (Negueba) e Fabinho (Rafael Oller). Técnico: Ivan Baitello.

SÃO PAULO: Jandrei; Moreira, Miranda, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Andrés Colorado (Nestor) e Igor Gomes (Rigoni); Marquinhos (Patrick), Luciano (Nikão) e Juan (Toró). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS: Reinaldo, aos 20 do 1º tempo; Rigoni, aos 28, Toró aos 35 do 2º tempo.

JUIZ: Matheus Delgado Candançan.

CARTÕES AMARELOS: Neto Moura, Lucão.

PÚBLICO: 11.729 pagantes.

RENDA: R$ 608.870,00.

LOCAL: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).