São Paulo só empata com Taboão, mas vence nos pênaltis e avança

O São Paulo sofreu mais do que esperava, mas mesmo assim garantiu vaga na terceira fase da 47ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nos pênaltis, o time eliminou o Taboão da Serra, que ficou duas vezes na frente do placar, mas não conseguiu segurar a pressão do adversário, que igualou o placar em 2 a 2 na Arena Barueri.

A vitória nos pênaltis, por 5 a 3, coloca o São Paulo na terceira fase. E o adversário será o Figueirense, que eliminou o Audax também neste domingo, com uma vitória por 2 a 1, no José Liberatti, em Osasco.

No primeiro tempo, o São Paulo errou muito, principalmente na parte defensiva, e por isso foi para o vestiário atrás do placar. Erick abriu o placar contando com uma falha do goleiro Lucas Perri. Kal deixou tudo igual para o time do Morumbi, de cabeça, mas Felipe colocou o Taboão da Serra novamente na frente.

O São Paulo voltou do intervalo prometendo uma nova postura e, logo aos dois minutos, deixou tudo igual. David Neres aproveitou cruzamento, dominou no peito e estufou as redes. O Taboão da Serra praticamente não conseguiu passar do meio-campo, mas conseguiu segurar o empate. Só que nos pênaltis o São Paulo se deu melhor.

Confira os resultados dos jogos deste domingo pela terceira fase da Copa São Paulo:

Vitória (BA) 2 x 3 ABC (RN)

Taubaté 2 x 3 Araxá (MG)

Goiânia (GO) 0 x 2 Red Bull

Sampaio Corrêa (MA) (5) 1 x 1 (4) Santo André

São Bernardo 0 x 1 Rondonópolis (MT)

Vasco (RJ) (2) 1 x 1 (4) América (MG)

Flamengo (SP) 1 x 4 Palmeiras

Juventus 3 x 0 São Raimundo (RR)

São Paulo (5) 2 x 2 (3) Taboão da Serra