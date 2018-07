São Paulo vence o Atlético-MG e fatura 2º título nacional sub-20 no ano

Em novembro, o São Paulo já havia ficado com o título da Copa do Brasil Sub-20, começando a coroar uma geração de jogadores que anteriormente já havia fornecido ao time profissional o zagueiro Lucão, o lateral-direito Auro, o meia Boschilia, hoje no Monaco (FRA), e o atacante Ewandro, agora no Atlético-PR.

Para voltar a ser campeão de uma competição nacional, o São Paulo precisou superar um susto levado já aos três minutos do primeiro tempo, quando Thales abriu o placar para os atleticanos em cobrança de pênalti, cometido pelo zagueiro Tormena.

Após o gol, o time são-paulino não se abateu e foi para cima dos atleticanos, mas não conseguiam converter as chances criadas em gols. Entretanto, a equipe mineira viu sua missão de segurar o resultado ficar mais complicada a partir dos 40 minutos, quando Luiz Guilherme fez falta muito dura em Banguelê, capitão tricolor, e levou o cartão vermelho direto do árbitro Anderson Daronco.

Logo em seguida, o técnico André Jardine optou por tirar Banguelê, volante, para a entrada do meia-atacante Shaylon. E a alteração surtiu efeito rápido, pois o São Paulo empatou ainda no primeiro tempo, com David Neres.

Já na etapa final, a equipe tricolor virou o jogo aos 28 minutos, com Joanderson marcando e chegando ao seu sexto gol na Copa RS, se tornando artilheiro isolado da competição. E, no finalzinho, quando o 2 a 1 parecia já definido, David Neres voltou a marcar e decretou o 3 a 1.