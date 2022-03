São Paulo vence o Corinthians no Morumbi e reencontra Palmeiras na final do Paulistão

São Paulo e Palmeiras farão a final do Campeonato Paulista pelo segundo ano consecutivo. O time tricolor conseguiu a vaga na decisão ao superar o Corinthians por 2 a 1 neste domingo, no Morumbi. Os jovens oriundos de Cotia foram fundamentais para o triunfo sobre o experiente, mas lento e muitas vezes inócuo time treinado pelo português Vitor Pereira.

Welington abriu o caminho para a vitória com um golaço no primeiro tempo e Alisson ampliou. No fim, Jô aproveitou falha impressionante de Jandrei com os pés e foi às redes, mas já era tarde. O time treinado por Rogério Ceni busca seu 23º título do torneio do qual é o atual campeão.

Leia Também Confira como foi o clássico entre São Paulo e Corinthians

Agressivo e intenso em boa parte do jogo, o São Paulo, com seus garotos em grande forma, provou que se tornou um time competitivo, ao contrário do Corinthians, uma reunião de jogadores talentosos, mas que não formam, ao menos por enquanto, uma equipe coesa e equilibrada. É muito dependente de Roger Guedes e de lampejos de criatividade de Renato Augusto, o que reforça que o treinador português tem um grande desafio no comando alvinegro.

As datas e horários das finais do Paulistão ainda serão divulgadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O primeiro jogo será no Morumbi, provavelmente na quarta-feira, e o segundo ainda não tem locado definido. O Palmeiras tem o direito de decidir em casa porque ostenta a melhor campanha do torneio, mas o seu estádio, o Allianz Parque, receberá show do Maroon 5 no dia 5. Para haver tempo hábil de realizar o jogo e o evento, o clube tenta antecipar a finalíssima para o dia 2, sábado.

São Paulo e Corinthians fizeram um clássico morno no primeiro tempo, com equilíbrio até os 30 minutos. As marcações vinham levando vantagem sobre os ataques, pouco inspirados. Vitor Pereira apostou em Giuliano como titular, abriu Willian pela direita e posicionou Renato Augusto mais avançado, como um falso 9.

A lesão de Fagner no início atrapalhou os planos do treinador português, que viu o rival ser superior nos 15 minutos finais da etapa inicial. O Corinthians só assustou com Roger Guedes, em chute potente de fora da área defendido por Jandrei. O São Paulo tinha dificuldades para criar, mas insistiu e pressionou.

O clássico estava chato até que Rodrigo Nestor encontrou Welington livre na esquerda da grande área. O jovem lateral teve tempo para dominar, pensar e colocar a bola no ângulo esquerdo de Cássio. Golaço que inflamou o Morumbi aos 41 minutos.

Vitor Pereira lançou mão de Gustavo Mosquito e Júnior Moraes na etapa final a fim de ver seu time mais ofensivo, mas não o resultado não foi o desejado. A equipe seguiu com dificuldades para criar e, ao sair para buscar o empate, passou a dar mais espaços ao São Paulo.

Os comandados de Ceni aproveitaram uma dessas brechas e marcaram o segundo a partir de uma bonita trama coletiva. Nestor achou Calleri, que tocou para o meio, onde Alisson estava. Ele finalizou de primeira, rasteiro. No fim, Jô fez renascer a esperança alvinegra ao aproveitar falha feia de Jandrei. Mas era tarde para uma reação.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 CORINTHIANS

SÃO PAULO - Jandrei; Rafinha (Igor Vinícius), Diego Costa, Léo e Welington (Miranda); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Talles), Alisson (Rigoni) e Igor Gomes; Eder (Luciano) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner (Robson Bambu), João Victor, Gil e Piton (Adson); Du Queiroz, Paulinho (Júnior Moraes), Renato Augusto, Giuliano (Jô) e Willian (Gustavo Mosquito); Róger Guedes. Técnico: Vitor Pereira.

GOLS - Welington, aos 41 minutos do primeiro tempo. Alisson, aos 18, e Jô, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS - Róger Guedes, Welington, Rodrigo Nestor, Luciano, Du Queiroz, Júnior Moraes, Calleri

CARTÃO VERMELHO - ADSON

PÚBLICO - 53.924

RENDA - R$ 3.827.034,00

LOCAL - Morumbi.