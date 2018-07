Palmeiras e Corinthians fazem jogaço; assista aos gols da 23ª rodada

Foi um gol atrás do outro no clássico entre Corinthians e Palmeiras pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 6. O Palmeiras marcava, o Corinthians ia e empatava. O primeiro tempo terminou com o incrível placar de 3 a 2. Na segunda etapa, apenas um gol, já no final, o de empate de Vagner Love. Pela manhã, no Mineirão, o Cruzeiro - agora de Mano Menezes, que fazia sua estreia - foi impiedoso diante do Figueirense: 5 a 1, com quatro gols de Willian, que não marcava desde abril. No clássico carioca, o Flamengo bateu o Fluminense por 3 a 1.

