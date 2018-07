São Paulo vence o Linense e assume a liderança provisória do Paulistão

SÃO PAULO - Mesmo sem ter encontro ainda a sua formação ideal, o São Paulo é o novo líder do Campeonato Paulista. Neste sábado, o time tricolor venceu o então invicto Linense por 3 a 0, no Morumbi, e pulou provisoriamente para a ponta da classificação, com 19 pontos, um a mais que a Ponte Preta. A equipe de Campinas pode voltar à liderança domingo, quando recebe o São Bernardo. O São Paulo, porém, tem um jogo atrasado ainda a fazer.

Neste sábado, Paulo Henrique Ganso fez sua melhor apresentação no ano, participando ativamente do jogo e mostrando entrosamento com Jadson. Mas Ney Franco resolveu mexer no intervalo, tirar o ex-santista, e testar o time com três atacantes. Aloísio entrou. Fabrício, voltando de lesão, também foi testado no lugar de Maicon, para o treinador observar o time com dois volantes de contensão.

O próximo compromisso do São Paulo é pela Libertadores, quinta, contra o The Strongest, no Morumbi. Domingo, a equipe visita o Penapolense. Já o Linense, que perdeu a invencibilidade e segue em quarto, com 16 pontos, recebe a Ponte no sábado que vem.

O JOGO

Nono maior artilheiro da história do São Paulo, Luis Fabiano teve um primeiro tempo para esquecer no Morumbi. Com Ganso e Jadson finalmente mostrando entrosamento, o centroavante teve chances para, sozinho, determinar uma goleada tricolor em 45 minutos. Mas o pé não estava calibrado. Pior: a rotina de dois jogos por semana pesou.

A primeira chance foi aos 9, após lançamento de Jadson, mas o atacante demorou a finalizar. Aos 16, ele tentou num chute rasteiro que Leandro pegou. Aos 25, Luis Fabiano recebeu sozinho com o goleiro, mas bateu rasteiro, facilitando a defesa. Pouco depois, outras duas chances desperdiçadas, num chute para longe e numa bola em que o atacante trombou com o goleiro.

Para piorar, o bandeirinha não ajudava. Foram pelo menos quatro impedimentos, dois deles mal marcados. Num desses lances, Luis Fabiano chegou a marcar de cobertura, após lindo passe de Jadson, mas dessa vez o auxiliar acertou.

Com Luis Fabiano errando tudo que tentava, o São Paulo teve que encontrar outra forma de marcar. E foi com Jadson. Aos 33, Douglas invadiu a área pela direita, pedalou, e esperou a aproximação do meia, que recebeu passe rasteiro e bateu de primeira. Perto do intervalo, Jadson quase fez mais um. Arriscou de longe e exigiu grande defesa de Leandro. A bola ainda bateu na trave.

Mas não foi só o São Paulo que criou chances de marcar. O Linense ficou perto de abrir o placar num chute de Lenilson no pé da trave e num erro feio de Rogério Ceni, que saiu caçando borboleta. Os visitantes não conseguiram aproveitar.

No finalzinho do primeiro tempo, um lance raro: Ganso dando carrinho para tentar recuperar a bola. O rival se jogou e o são-paulino recebeu o cartão amarelo. Alegando que o meia estava pendurado e que achava que o time precisava de um terceiro atacante, provavelmente para desafogar Luis Fabiano, Ney Franco tirou Ganso para colocar Aloísio.

Por 16 minutos, o panorama não mudou, com o São Paulo criando e perdendo chances. Até que Luis Fabiano virou assistente. Osvaldo, em outra grande partida, fez jogada individual e tocou para o companheiro, que teve a paciência de esperar Osvaldo e rolar para ele fazer o segundo.

Apesar da pressão do Linense se acentuar, o São Paulo continuou soberano no jogo, mas com o pé mal calibrado. Tanto que o terceiro gol só saiu com a ajuda do adversário. De Cañete para Osvaldo e deste para Luis Fabiano. O atacante perdeu na corrida, mas Fábio Lima, ao tentar tirar, marcou contra.

Melhor assim para o São Paulo, porque a noite não era de Luis Fabiano. O atacante ainda perdeu algumas chances no segundo tempo, em especial num lance e que Jadson chutou, o goleiro pegou, e o atacante tentou no rebote. Fábio Lima salvou quase em cima da linha.

Jadson, aliás, saiu de campo ovacionado pela torcida, para a entrada de Cañete. O grande nome do São Paulo no jogo, porém, foi Osvaldo, que criou ótima chance para Aloísio, mas o atacante, na cara do gol, perdeu o que seria o quarto.

SÃO PAULO 3 X O LINENSE

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Tolói e Cortez; Wellington, Maicon (Fabrício), Paulo Henrique Ganso (Aloísio) e Jadson (Cañete); Osvaldo e Luis Fabiano. Técnico - Ney Franco.

LINENSE - Leandro; Pacheco, Perone, Fábio Lima e Tarracha; Elias, Leandro Brasília, Gilsinho (Fernandinho) e Lenilson (Dudu); Fausto (João Sales) e Thiaguinho. Técnico - Bruno Quadros.

GOLS - Jadson, aos 33 minutos do primeiro tempo; Osvaldo, aos 17, e Fábio Lima (contra), aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Braghetto.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Tolói, Paulo Henrique Ganso e Elias.

RENDA - R$ 294.650,00.

PÚBLICO - 10.470 pagantes

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo.

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

47min - Fim de jogo no Morumbi!

43min - Dois minutos de acréscimo.

40min - São Paulo sai em rápido contra-ataque, mas Cañete é flagrado em posição de impedimento.

37min - Jogo parado! Lúcio fica sentindo dores e precisa de atendimento médico.

35min - Alteração no Linense: sai o Fausto, entra João Sales.

34min - Osvaldo faz outra boa jogada pela esquerda e dessa vez cruza para Aloísio. O atacante chega batendo, mas manda para fora.

32min - GOOOOOOOOOOOOOOLL DO SÃO PAULO!! Após rápido contra-ataque, Osvaldo lançou Luis Fabiano, porém, antes da bola chegar, Fábio Lima tenta cortar com um carrinho, mas manda para o fundo do próprio gol!

30min - Alteração no São Paulo: sai Jadson, autor do primeiro gol, entra Cañete.

28min - Fausto invade a área, corta o zagueiro e cai pedindo pênalti. O juiz só manda o lance seguir.

26min - Cortez recebe na área, mas o juiz marca impedimento do jogador.

22min - Público no Morumbi: 10.470 torcedores.

21min - Fabrício recebe atendimento médico no gramado.

20min - Rafael Toloi recebe o cartão amarelo. É o terceiro dele, que não enfrenta o Penapolense.

16min - GOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO SÃO PAULO!! Osvaldo começa a jogada, lança Luis Fabiano, recebe novamente e manda para o fundo do gol!

15min - Aloísio mata a bola no peito, avança e arrisca a finalização. Leandro Santos, bem posicionado, faz boa defesa.

13min - Alteração no Linense: sai Lenílson, entra Dudu.

11min - Alteração no Linense: entra Fernandinho, sai Gilsinho.

10min - Alteração no São Paulo: sai Maicon, entra Fabrício.

8min - Aloísio tenta jogada pela direita, arrisca passe de calcanhar e perde o lance.

8min - Após bela troca de passes, Tiaguinho arrisca de fora da área e assusta a torcida tricolor.

6min - Aloísio arranca pela direita, bate prensado e ganha escanteio.

5min - Rafael Toloi arrisca em cobrança de falta, mas manda rasteira, fraca, nas mãos do goleiro.

2min - Gilsinho arrisca de muito longe e faz Rogério Ceni fazer ótima defesa. No rebote, Tiaguinho manda direto para fora.

1min - Começa a segunda etapa no Morumbi! Alteração no São Paulo: sai Ganso, entra Aloísio.

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: Linense chegou a assustar em alguns lances, mas o São Paulo criou mais oportunidades e poderia ter saído de campo com um placar mais amplo. Luis Fabiano desperdiçou muitas oportunidades e Ganso continua apagado em campo. O melhor do primeiro tempo foi Jadson, que, além do gol, distribuiu bem o jogo e criou boas chances para a equipe.

46min - Fim do primeiro tempo!

44min - Osvaldo faz boa jogada pela esquerda, invade a área, mas passa errado e perde o lance.

39min - Cortez faz boa jogada pela esquerda, mas cruza errado e desperdiça a oportunidade.

35min - Osvaldo divide com Pacheco e fica pedindo pênalti. O juiz ignora e manda o lance seguir.

32min - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO SÃO PAULO!! Douglas desce pela direita e acha Jadson no meio da área. De primeira, o meia bate no canto e abre o placar para o Tricolor!

31min - Ganso dá ótimo lançamento para Luis Fabiano. O atacante tenta driblar o goleiro, mas acaba perdendo a bola.

30min - Douglas cruza para Luis Fabiano, que chuta muito mal e desperdiça outra ótima oportunidade.

28min - Após cobrança de escanteio, Rogério Ceni falha e quase o Linense abre o placar.

26min - Luis Fabiano sai na cara do gol, mas bate fraco e o goleiro faz ótima defesa, salvando o Linense!

25min - Após jogada rápida, Douglas deixa Jadson em uma ótima posição para marcar, mas o meia tira muito e acaba mandando para fora.

24min - Gilsinho arrisca de fora da área e manda nas mãos de Rogério Ceni.

23min - Jadson recebe ótimo lançamento, mas o juiz marca outro impedimento.

22min - Ganso, apagado no jogo, recebe falta dura. Elias recebe o primeiro cartão amarelo.

22min - Em rápido contra-ataque, Lenílson arrisca de longe e manda a bola na trave!

21min - Luis Fabiano recebe ótimo lançamento de Jadson e enconbre o goleiro, mandando a bola para o fundo do gol. Porém, o bandeirinha já marcava impedimento.

19min - Fausto recebe na área e cabeceia para fora.

16min - Após bela troca de passes, Wellington encontra Luis Fabiano, mas bate fraco, fácil para o goleiro.

15min - Osvaldo arranca pela esquerda, dribla o marcador e bate para o gol. Leandro Santos, bem posicionado, faz defesa segura.

12min - Wellington falha, perde a bola para Fausto que chuta com perigo e assuta Rogério Ceni.

11min - Lúcio tenta arrancar pelo meio, tabela com Douglas, mas, sem habilidade, acaba desarmado.

10min - Luis Fabiano escapa pela direita, tenta passar por dois, mas sofre o desarme.

9min - Lenílson chuta de fora da área, mas manda longe do gol.

7min - Jadson dá ótimo lançamento para Luis Fabiano, mas a zaga chega e trava a batida do atacante.

6min - Gilsinho arrisca de fora da área, mas manda muito longe do gol.

3min - Jadson tenta lançamento para Luis Fabiano, mas Leandro Santos sai bem do gol e fica com a bola.

3min - São Paulo abusa dos lançamentos diretos para o ataque e sente dificuldades para criar jogadas ofensivas.

1min - Começa o jogo no estádio do Morumbi!