São Paulo vence o Once Caldas por 1 a 0 e se classifica na Libertadores

Foram três partidas até o São Paulo enfim conseguir vencer o Once Caldas. O 1 a 0 suado desta quarta-feira, 21, garantiu o time na primeira colocação do Grupo 2 da Copa Libertadores. Mais do que isso, afastou temporariamente a ameaça de crise que rondava o Morumbi.

O adversário das oitavas de final ainda depende da última rodada da competição, que acontece nesta quinta. Dos cinco brasileiros na disputa, Corinthians, São Paulo e Cruzeiro estão classificados. Flamengo e Internacional ainda precisam confirmar suas vagas.

A torcida da casa, que bem lembrou o quarto aniversário de morte do bicampeão mundial Telê Santana, não teve o mesmo tratamento com o atual comandante. Antes de a bola rolar, sobraram as vaias para Ricardo Gomes e durante a partida os gritos de "burro". O técnico chegou a ser contestado publicamente pelo atacante Washington, que amargou a reserva na eliminação para o Santos.

SÃO PAULO 1 Rogério Ceni; Cicinho, Alex Silva, Miranda, Richarlyson ; Rodrigo Souto, Jorge Wagner (Washington), Hernanes (Cléber Santana), Marlos; Dagoberto e Fernandinho (Jean) Técnico: Ricardo Gomes ONCE CALDAS (COL) 0 Martinez; Nuñez, Henriquez, Vizcarrondo, Velez; Arias, Valência, Perez (Cárdenas), Castrillón (Uribe); Santoya (Amaya) e Moreno Técnico: Juan Carlos Osório Gols: Fernandinho, aos 40 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Diego Abal (ARG) Renda: R$ 1.502.694 Público: 50.461 pagantes Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP) TRIO OFENSIVO

Apesar dos protestos, o São Paulo com mais velocidade armado por Ricardo Gomes deu certo. Marlos, Fernandinho e Dagoberto envolviam a zaga adversária, mas desperdiçavam as chances criadas. Em resumo: com mais um meia, faltava um centroavante. Com um centroavante, faltava mais um meia.

Carrasco de outras Libertadores, o Once Caldas então partia para o jogo. Os atacantes Santoya e Moreno começavam a dar trabalho para desespero do goleiro Rogério Ceni. Além disso, o time começou a sofrer na saída de bola.

Mas o trio de ataque justificou sua escalação aos 40 minutos do primeiro tempo. Dagoberto lançou Marlos na área, ele se livrou do marcador e tocou para Fernandinho estufar as redes. O atacante não marcava desde sua estreia em 28 de fevereiro, quando marcou logo quatro gols.

"Marlos, Dagoberto e Fernando são muito rápidos e a gente conseguiu marcar um gol no final. Mas erramos bastante, é verdade", disse o meio-campo Hernanes, na saída para o intervalo.

PROTESTOS

Na volta para o segundo tempo, a equipe claramente tirou o pé e aceitou a pressão dos colombianos. Rogério Ceni teve que intervir e fazer pelo menos duas grandes defesas, além de contar com a trave.

A paciência dos 50.461 são-paulinos com o técnico acabou quando ele sacou Fernandinho do time para colocar o volante Jean. Não teve jeito. "Burro burro", protestou a torcida. Ricardo Gomes tentou se redimir e colocou Washington na vaga de Jorge Wagner.

Washington não conseguiu mudar o panorama do jogo. O São Paulo continuou sofrendo pressão, sem criar oportunidades de gol. Implorou pelo apito final.