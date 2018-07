São Paulo vence o São Caetano e mantém liderança no Paulista

Na primeira partida após a cirurgia de Rogério Ceni, o São Paulo suou, mas conseguiu derrotar o São Caetano por 2 a 1, neste sábado, 28, no Morumbi. Assim, o time da casa manteve os 100% de aproveitamento e a liderança no Campeonato Paulista. A difícil vitória só foi assegurada aos 32 minutos do segundo tempo, com gol de Lucas.

Talvez abalada pela notícia de que ficará seis meses sem seu goleiro e capitão, que operou o ombro direito na última sexta-feira, a equipe do Morumbi não jogou bem, mas conseguiu somar seu nono ponto em três partidas e manteve a ponta da competição - Mogi Mirim, Paulista e Corinthians também podem chegar aos nove pontos neste domingo. Já o São Caetano sofreu sua primeira derrota e estacionou nos quatro pontos.

O JOGO

A partida começou muito movimentada, com o São Paulo pressionando e os visitantes aproveitando os contra-ataques para levar até mais perigo do que os donos da casa. Logo aos 2 minutos, o time do ABC quase chegou ao primeiro gol, com Anselmo, que aproveitou saída de jogo rápida, carregou pelo meio de campo e bateu de fora dá área.

Com o equilíbrio, as duas equipes alternavam no ataque. Aos 8 minutos, Luis Fabiano recebeu a bola dentro da área, protegeu bem, girou para o pé direito e bateu. Mesmo sem força a bola passou por Luiz, mas tocou na trave. No lance seguinte, o São Caetano respondeu em novo contra-ataque. O lateral Diego Corrêa chegou a driblar Dênis, mas ficou sem ângulo e não conseguiu bater no gol.

Depois de tanto insistir, Luis Fabiano finalmente marcou. Aos 15 minutos, ele fez linda tabela com Fernandinho, recebeu de frente para Luiz e tocou firme, por cima do goleiro. Foi o primeiro gol do atacante na temporada.

Mas o São Paulo não soube administrar a vantagem e apenas dois minutos depois levou o empate. Geovane deu lindo passe e achou Moradei sozinho na entrada da área. O volante, tido por muitos como limitado, desta vez mostrou calma e categoria, tirou Dênis da jogada e só rolou para o gol vazio.

Com o empate, a partida perdeu em emoção e as duas equipes diminuíram o ritmo. Isto ficou ainda mais claro depois da contusão de Luis Fabiano, que deixou o gramado aos 30 minutos com um problema muscular na coxa. Seu substituto, Willian José, ainda tentou, aos 36, mas chutou para fora.

Deste momento em diante, o São Caetano foi melhor e chegou com perigo por mais duas vezes, com Anselmo e Geovane, que obrigou Denis a fazer grande defesa. Ao fim da primeira etapa, parte da torcida, insatisfeita, vaiou o time da casa.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro: com muito equilíbrio. O São Paulo continuava com mais posse de bola e chegou logo aos 2 minutos, com Fernandinho batendo perto do gol. Já o São Caetano insistia nos contra-ataques, sempre buscando o atacante Geovane.

Mas, depois de um bom início, as duas equipes caíram novamente de produção. O futebol foi deixado de lado e o clima de tensão aumentou. De um lado, algumas entradas duras do São Caetano. Do outro, o São Paulo esqueceu o fair play e não devolveu a bola ao adversário, que havia colocado para fora para que Casemiro fosse atendido.

Com a partida morna, o gol só poderia acontecer em um lance individual, e foi isso que aconteceu. Aos 32 minutos, Lucas recebeu a bola na intermediária, ajeitou e soltou o pé. A bola foi forte, em cima do goleiro Luiz, que falhou e não impediu o segundo gol são-paulino.

Atrás no placar, o São Caetano tentou ir para cima e chegou a incomodar, novamente com Geovane, que exigiu boa defesa de Denis. Mas o São Paulo conseguiu segurar a vantagem e deixou o Morumbi com mais três pontos.

SÃO PAULO 2 X 1 SÃO CAETANO

São Paulo - Denis; Piris, João Filipe, Edson Silva e Cortez; Wellington, Denilson (Maicon), Cícero (Casemiro) e Lucas; Fernandinho e Luis Fabiano (Willian José). Técnico: Emerson Leão.

São Caetano - Luiz; Daniel (Thiago Silvy), Eli Sabiá, Preto Costa e Diego Corrêa; Augusto Recife (Kleber), Anselmo, Moradei e Marcelo Costa; Geovane e Betinho. Técnico: Márcio Araújo.

Gols - Luis Fabiano, aos 15, e Moradei, aos 17 minutos do primeiro tempo. Lucas, aos 32 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Welton Orlando Wohnrath.

Cartão amarelo - Anselmo, Fernandinho.

Renda - R$ 330.568,00.

Público - 12.647 pagantes.

Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).