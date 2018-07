São Paulo vence o São Carlos, mantém 100% e avança na Copa SP

SÃO CARLOS - O São Paulo voltou a vencer pela 44.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior e carimbou sua vaga à segunda fase. Sem grandes dificuldades, o time do Morumbi bateu o São Carlos, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, pelo Grupo M, em São Carlos.

Com o resultado, o São Paulo terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e nove pontos, na liderança. Os donos da casa, por outro lado, foram eliminados, já que permaneceram com apenas três pontos.

O clube paulistano abriu o placar apenas aos 44 minutos do primeiro, com Diego. Ele aproveitou uma sobra na pequena área para encher o pé. O segundo foi anotado por Lucas Evangelista, aos 25 minutos da segunda etapa, após desviar cruzamento pelo lado direito.

Na partida preliminar do Grupo M, o Guaicurus-MS goleou o União Rondonópolis-MT por 5 a 1 e terminou na segunda posição, com três pontos. Superou o São Carlos e os mato-grossenses no saldo de gols, mas também foi eliminado.