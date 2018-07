São Paulo vende 28 mil ingressos para semifinal da Libertadores

A venda para integrantes do programa de sócio-torcedor começou na semana passada. A prioridade na compra foi estabelecida de acordo com o plano e a frequência do são-paulino nos jogos. A comercialização aberta terá início apenas na próxima semana.

O clube espera receber um público acima de 60 mil pessoas. Para isso, espera também pela liberação do pavimento térreo do Morumbi, que está interditado desde o dia 11 de maio. No jogo com o Atlético-MG uma parte do guarda-corpo cedeu e fez com que torcedores caíssem no fosse do estádio. O setor está interditado pela Polícia Militar desde então.

A diretoria tem realizado obras para reforçar a proteção e conseguir a liberação para o setor. O maior público da equipe no ano foi exatamente na partida contra o Atlético-MG, pelo confronto de ida das quartas de final da Libertadores, com a presença de 61,2 mil pessoas.