São Paulo vende 35 mil ingressos para o clássico com o Corinthians

O São Paulo divulgou na tarde deste sábado que 35 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para a partida contra o Corinthians, domingo, às 19h, no Morumbi. As arquibancadas Azul, Amarela, Laranja e Cadeira Laranja estão esgotadas. A expectativa da diretoria é que pelo menos 40 mil são-paulinos compareçam ao confronto válido pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista.

A derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, na quinta-feira, não parece ter diminuído a confiança da torcida são-paulina. Além da possibilidade de se aproximar da decisão do Campeonato Paulista, o jogo também marca o retorno do meia Cueva ao time, após sofrer lesão pela seleção peruana.

Vale lembrar que o jogo, seguindo determinação do Ministério Público e da Polícia Militar, será realizado com torcida apenas dos mandantes, como tem acontecido nos últimos clássicos envolvendo os principais clubes do Estado.

A venda de ingressos continuará até às 16h45 deste domingo. Veja o preço e setores que ainda estão disponíveis.

ARQUIBANCADAS (VENDA SOMENTE ONLINE)

Arquibancada Amarela, Azul e Laranja: Esgotadas

Arquibancada Vermelha: R$ 40 - ½ entrada R$ 20 (portão 15, venda somente pelo site)

CADEIRAS INTERMEDIÁRIAS

Cadeira Superior Laranja: Esgotada

Cadeira Superior Amarela: R$ 60 - ½ entrada R$ 30 (portão 16)

Cadeira Superior Azul: R$ 90 - ½ entrada R$ 45 (portão 05)

Cadeira Superior Vermelha: R$ 90 - ½ entrada R$ 45 (portão 16)

Cadeira Cativa Azul (proprietário): R$ 40 (portão 05)

Cadeira Cativa Vermelha (proprietário): R$ 40 (portão 16)

Setor Eterno Capitão: R$ 140 - ½ entrada R$ 70 (portão 05)

TÉRREO

Cadeira Térrea P02 e P04: R$ 60 - ½ entrada R$ 30 (portões 02 e 04)

Cadeira Térrea P18: R$ 60 - ½ entrada R$ 30 (portão 18)

Cadeira Térrea Sócio: R$ 30 (portão 18)

Setor PNE Acompanhante: R$ 40 - ½ entrada R$ 20 (portão 17)

CAMAROTES

Espaço do Sócio: R$ 40 (portão 04)

Corporativo (Empresas): R$ 40

BILHETERIAS DO MORUMBI

Bilheterias 01 e 03: das 10h às 16h45

Bilheterias internas P14, P17 e Tribuna: das 12h às 16h45