São Paulo vende mais de 40 mil ingressos e terá recorde

SÃO PAULO - O Morumbi vai receber, neste domingo, o maior público do Campeonato Brasileiro fora de Brasília. Por volta das 16h da tarde deste sábado, o São Paulo já comemorava a marca de 40.500 ingressos vendidos para a partida contra o Fluminense, em que o clube vai tentar encerrar uma série de 12 jogos do Brasileirão sem vencer.

Até aqui, todos os quatro melhores públicos do Brasileirão foram no recém-inaugurado Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com três clubes mandantes diferentes. A lista tem como líder a partida inaugural do torneio (e do estádio), entre Santos e Flamengo, com 63.501 pagantes. Na sequência aparecem os jogos do time rubro negro contra Vasco (mando vascaíno), Coritiba e o próprio São Paulo, esta última partida no domingo passado.

Em péssima fase e na zona de rebaixamento, o São Paulo tem apenas a 14ª melhor média de público do Brasileiro, com pouco mais de 11 mil pagantes. Mas para tentar reverter a sequência de derrotas, a diretoria baixou radicalmente o preço dos ingressos até o fim do torneio.

Para o jogo deste domingo, todos os setores de arquibancada têm ingressos a R$ 10. O sócio-torcedor paga módicos R$ 2 para entrar no estádio. Até mesmo as cadeiras atrás dos gols têm valores populares: R$ 20 o ingresso inteiro.

O melhor público do São Paulo no Brasileirão foi diante do Atlético Paranaense, dia 15 de agosto, uma quinta-feira à noite, quando já valia a promoção de ingressos. Naquele dia, 25 mil pessoas pagaram para ver um empate em 1 a 1. Antes, sem promoção, os melhores públicos do clube não chegaram a 12 mil pessoas.