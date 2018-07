São Paulo vende quase 40 mil ingressos para semifinal no Morumbi

O goleiro Rogério Ceni pediu para a torcida comparecer em massa no Morumbi e parece que os fãs entenderam o recado do ídolo são-paulino. Para o confronto desta quarta-feira contra o Atlético Nacional, quase 40 mil dos 66.373 ingressos já foram vendidos e a expectativa da diretoria é que o público ultrapasse a marca dos 50 mil.

Quase não existe mais ingressos para as arquibancadas e outros setores estão próximos do fim também. As vendas dos bilhetes continuarão nesta quarta normalmente, tanto no estádio do Morumbi quanto pela internet. Os preços variam de R$ 30 a R$ 200 e os próprios jogadores querem contar com a torcida para reverter a derrota na partida de ida diante dos colombianos.

"A gente espera que nossa torcida possa fazer uma bela festa, que seja um jogador a mais dentro de campo, como foi em 2012, quando conquistamos a Copa Sul-Americana. Com todo esse apoio, teremos uma grande ajuda para sair feliz do Morumbi", explicou o zagueiro Rafael Toloi.

Ele participou da boa campanha do Goiás em 2010, quando o time chegou à decisão da competição continental e perdeu apenas para o Independiente, da Argentina. Dois anos depois ele pôde comemorar o título no São Paulo, na decisão diante do Tigre. Pela experiência internacional, ele faz comparações, mas garante que a fama não faz diferença dentro de campo.

"A camisa do São Paulo é muito pesada, mas quando começa o jogo são 11 contra 11. Vamos ter de entrar com muita atenção, fazer o melhor e, na nossa casa, com apoio da torcida, a gente espera fazer um grande jogo contra o Atlético Nacional", avisou Rafael Toloi.

Para a torcida tricolor, a Copa Sul-Americana também é a última chance de soltar o grito de campeão. A última conquista foi justamente a de 2012 no torneio e talvez por isso a procura por ingressos deve aumentar. Na outra semifinal estão Boca Juniors e River Plate, o que faria com que o São Paulo, caso avance, enfrente um adversário bastante poderoso.

Ciente da boa procura por ingressos, Rafael Toloi pede um voto de confiança dos torcedores e mostra otimismo. "Apesar de ser final de temporada, a equipe está indo muito bem. Acho que o Muricy foi muito inteligente quando poupou jogadores e a parte de preparação física e de fisiologia foi bem feita. Acho que estamos preparados para a decisão e o torcedor pode acreditar no potencial dessa equipe, que vem numa sequência muito boa", concluiu.