São Paulo vende Rhodolfo ao Grêmio e comprará Souza

São Paulo e Grêmio bateram o martelo nesta sexta e iniciaram a operação que deixará Souza em definitivo no clube do Morumbi. O clube gaúcho comprou os direitos do zagueiro Rhodolfo e o dinheiro utilizado voltará aos cofres do clube assim que o São Paulo acertar o novo contrato com o volante e adquirir seus direitos.

Serão duas operações distintas; não houve troca definitiva entre as partes, como explica o gerente de futebol, Gustavo Vieira de Oliveira. "Uma coisa é a venda do Rhodolfo, que estamos acertando com o Grêmio e vamos finalizar em breve. Uma vez resolvida a situação, vamos exercer a opção de compra do Souza, que tem estabelecido por contrato um valor de mercado muito semelhante ao do Rhodolfo", afirmou.

Souza chegou ao Morumbi por empréstimo no início desse ano e desde o início manifestava o desejo de continuar no clube. Sua chegada aconteceu após o São Paulo aceitar prorrogar a cessão de Rhodolfo por mais um ano - ele chegou ao clube gaúcho no meio do ano passado, também por empréstimo.

O volante é uma das peças mais importantes do esquema tático de Muricy Ramalho e foi um dos destaques na vitória sobre o Botafogo no meio de semana ao marcar dois gols na vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo, que elevou para oito a série invicta do São Paulo.

Rhodolfo, por sua vez, também encontrou seu espaço no Sul após virar reserva no São Paulo e caiu nas graças da torcida. Com a chegada de Luiz Felipe Scolari, ganhou a faixa de capitão, tamanho o respeito que possui diante dos colegas.