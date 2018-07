São Paulo vende Rafael Toloi por R$ 14 milhões para a Atalanta

O São Paulo perdeu neste sábado o seu oitavo jogador desde junho. O zagueiro Rafael Toloi acertou sua transferência para a Atalanta, da Itália, que concordou em pagar R$ 14 milhões pelo jogador. O time do Morumbi coloca no cofre apenas parte desse montante, já que tinha somente 25% do contrato de Toloi. Vai receber o equivalente a R$ 3,5 milhões.

Toloi estava na lista do técnico Juan Carlos Osorio para o jogo deste domingo com o Flamengo, que estreia o técnico Oswaldo de Oliveira no lugar de Cristõvão Borges. Mas assim que o negócio se confirmou, ele foi cortado e não embarcou sequer para o Rio de Janeiro com a delegação. Já está liberado para providenciar sua viagem para a Itália. O Campeonato Italiano começa neste sábado.

Toloi ficou pouco no São Paulo. Revelado pelo Goiás, ele chegou ao Morumbi em 2012. Apesar de sempre ser usado pelos técnicos do time, nunca teve total confiança do torcedor. Toloi se junta ao pelotão de são-paulinos que deixaram o clube neste ano, entre eles Paulo Miranda, Denílson, Souza, Jonathan Cafu e Boschilia. Osorio terá agora de se decidir por um dos beques que sobraram no elenco: Lucão, Luiz Eduardo, Breno, Edson Silva, Lyanco e Ronny.