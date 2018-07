São Paulo vende volante Petros ao Al-Nassr, da Arábia Saudita

O volante Petros não é mais jogador do São Paulo. O jogador assinou contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, para duas temporadas nesta terça-feira e já foi anunciado como reforço da equipe. O São Paulo receberá 5 milhões de euros (R$ 22 milhões) pela venda.

+ Com 'bateria recarregada', Diego Souza já projeta ponta do Brasileirão

A negociações foi concretizada apenas nesta terça. O jogador chegou a integrar o elenco na reapresentação no CT da Barra Funda para a intertemporada da parada para a Copa do Mundo.

Pelo São Paulo, Petros atuou 52 vezes e marcou um gol, justo contra seu ex-time, o Corinthians, no empate por 1 a 1 no 2º turno do Brasileirão do ano passado.

#ALNASSR signed a 2 year contract with Brazilian midfielder and São Paulo @SaoPauloFC player, Petros Araújo, welcome to Saudi Arabia! pic.twitter.com/4t0LzQ7JF8 — AlNassr FC (@AlNassrSaudiFCe) 26 de junho de 2018

Apontado como um dos principais líderes do vestiário tricolor, sobretudo na tensão do ano passado, quando o time lutou para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, Petros perdeu espaço com Diego Aguirre. Viu Hudson e Liziero se tornarem opções para o treinador uruguaio.

Petros é o terceiro jogador que troca o São Paulo pelo futebol saudita nesta janela de transferências. Antes da Copa, Marcos Gulherme assinou contrato com o Al-Wehda e Valdívia foi para o Al-Ittihad.