São Paulo vende zagueiro Morato, de 18 anos, para o Benfica

O Benfica, de Portugal, anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Morato, que era do São Paulo. O defensor de 18 anos assinou com o clube português até o meio de 2024. A negociação foi fechada por cerca de 6 milhões de euros (pouco mais de R$ 27 milhões), e o time tricolor também terá direito a 15% de uma futura venda.

“É um momento de felicidade, é maravilhoso, estou aqui de alma e coração para cumprir os meus objetivos, objetivos novos e maiores. Estou muito feliz e quero agradecer a todos os torcedores que têm demonstrado um enorme carinho por mim", afirmou Morato.

“No Brasil, sempre ouvimos falar dos grandes clubes da Europa, no Benfica, então estar aqui é uma honra para mim e vestir esta camisa é indescritível. Não tenho palavras para descrever", acrescentou.

Morato não chegou a atuar pela equipe profissional do São Paulo. Ele subiu ao elenco profissional e foi relacionado pelo técnico Cuca, mas não foi acionado. Ele vinha sendo utilizado no time sub-20.

O São Paulo adotava a postura de não vender os jovens, mas a negociação de Morato ajuda o clube a tentar equilibrar as contas sem enfraquecer a equipe de Cuca para o restante da disputa do Campeonato Brasileiro. A diretoria investiu na janela de transferência do meio do ano com Daniel Alves, Juanfran e Raniel.

O elenco profissional do São Paulo conta com quatro zagueiros: Arboleda, Anderson Martins, Bruno Alves e Walce. A diretoria esperava por propostas por Arboleda, mas as sondagens não empolgaram.