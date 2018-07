São Paulo veta Miranda e terá Dagoberto e Fernandinho

O técnico Paulo César Carpegiani confirmou nesta terça-feira pela manhã, após dirigir o treino do São Paulo no CT da Barra Funda, que o zagueiro Miranda está fora da partida do próximo domingo, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma lesão no joelho direito na partida contra o Fluminense, no último domingo, e ficará realizando tratamento durante esta semana.

Em compensação, o treinador confirmou que poderá contar com o retorno dos atacantes Dagoberto e Fernandinho, recuperados de lesões, diante da equipe goiana. O primeiro deles sofreu uma contratura na coxa esquerda e ficou fora do duelo diante do Fluminense, enquanto o segundo estava com dores na perna direita e não atua desde o dia 24 de outubro, quando encarou o Ceará, no Castelão.

Ao comentar o desfalque de Miranda, Carpegiani não escondeu a sua chateação por amargar um novo problema para escalar o sistema defensivo são-paulino. Além do lesionado defensor, ele não terá Richarlyson, expulso contra o Fluminense, e Xandão, que recebeu o terceiro amarelo, que seriam opções para o setor.

"O Miranda está totalmente fora do jogo. Temos dificuldades nesta recomposição da equipe na parte ofensiva. Na zaga, eu tenho o Alex Silva, Samuel e Bruno Uvini. Ali na esquerda tenho o Carleto e o Diogo. Ainda vou pensar em quem colocar", disse o treinador.

Além de Dagoberto e Fernandinho, o São Paulo espera pela recuperação do atacante Ricardo Oliveira, que voltou aos treinos no campo nesta terça, depois de se recuperar de uma tendinite no joelho esquerdo. Outro que voltou a treinar nesta terça foi o volante Rodrigo Souto, que vinha sofrendo com dores nas costas causadas por uma fissura na costela.