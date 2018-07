São Paulo veta saída de Luiz Araújo e segura Lyanco por seis meses

Dos três jogadores do São Paulo que tinham proposta da Europa, apenas um vai sair agora. David Neres será jogador do Ajax por R$ 50,2 milhões, mas Lyanco e Luiz Araújo vão permanecer neste início de temporada. A diretoria tricolor bateu o martelo no último dia da janela de transferências para a Europa e confirmou apenas a saídade de Neres.

O zagueiro Lyanco, que está com a seleção brasileira sub-20 no Equador, para a disputa do Campeonato Sul-Americano, tem boas chances de ser da Juventus por cerca de R$ 20 milhões, mas a negociação implica a saída do atleta apenas na próxima janela de transferências, ou seja, no meio do ano. As conversas vão continuar acontecendo nos próximos dias, mas é certo que no primeiro semestre ele ficará à disposição do técnico Rogério Ceni.

Já Luiz Araújo tinha uma boa proposta do Lille, mas o São Paulo preferiu segurar o atleta. A oferta de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 22,1 milhões) balançou os dirigentes, mas a ideia foi mantê-lo para que se valorizasse ainda mais. Com a saída de David Neres, o técnico Rogério Ceni pediu a manutenção do atleta, para não desfalcar muito o ataque.

Quanto a David Neres, o São Paulo chegou a um acerto com o Ajax, da Holanda. Pesou bastante o fato de o atleta insistir em sua transferência para o exterior. O jovem de 19 anos foi revelado nas categorias de base de Cotia e tinha apenas oito partidas e três gols pelo clube, mas já era um ídolo da torcida.