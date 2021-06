São Paulo viaja ao Paraguai para receber vacina contra a covid-19 nesta quinta-feira

A delegação do São Paulo viaja a Assunção, no Paraguai, nesta quinta-feira para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. Os imunizantes, do laboratório chinês Sinovac, são oferecidos pela Conmebol.

Segundo nota divulgada pelo clube, a viagem atende a um pedido da entidade sul-americana. O retorno para o Brasil acontecerá no final da tarde e o restante da programação de atividades da equipe segue a mesma.

Leia Também Com um a menos, São Paulo cede empate à Chapecoense e segue sem vencer no Brasileirão

O São Paulo é o quarto time brasileiro a ter o seu elenco vacinado com os imunizantes doados pela Conmebol. Anteriormente, Atlético-GO, Atlético-MG e Palmeiras também receberam a imunização.

Classificado às oitavas da Libertadores, o tricolor paulista enfrenta o Racing, da Argentina, no dia 13 de julho, no Morumbi. A partida de volta será no dia 20 do mesmo mês.

Enquanto o São Paulo não tem compromissos com a competição internacional, o clube volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Após empatar em 1 a 1 com a Chapecoense nesta quarta-feira, o time de Hernán Crespo volta a campo no domingo, quando disputa o clássico com o Santos, na Vila Belmiro.