São Paulo viaja para duelo decisivo na Copa do Brasil sem Michel Bastos

O São Paulo finalizou nesta quarta-feira a preparação para enfrentar o Juventude, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, mais uma vez sem o meia Michel Bastos. O jogador, que voltou a atuar pelo time no último domingo, contra o Atlético-PR, sentiu dores no joelho esquerdo e por isso não embarcou para Caxias do Sul junto com o elenco de 21 atletas escolhidos pelo técnico Ricardo Gomes.

Michel tinha ficado fora de partidas anteriores do São Paulo para se recuperar emocionalmente da agressão sofrida por torcedores na invasão ao CT da Barra Funda, no fim de agosto. Mesmo após atuar no domingo, ao entrar no segundo tempo, o jogador não terá chance de ter uma sequência.

"No momento do chute, o Michel sentiu dores e teve um travamento no joelho esquerdo. Ele não conseguia fazer movimentos para flexionar o joelho, mas depois o joelho foi desbloqueado. O Michel fará exames para conhecermos a gravidade da lesão", explicou o médico José Sanchez.

A ausência dele não altera a possível formação titular para a partida no estádio Alfredo Jaconi. Após a derrota por 2 a 1 no Morumbi, na ida, o São Paulo tentará reverter o placar com o provável time titular: Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Kelvin e Cueva; Chávez. A partida na serra gaúcha vai começar às 21h30.

A equipe treinou pênaltis antes de viajar. A disputa por vaga irá para as cobranças caso o São Paulo vença no tempo normal por 2 a 1. Neste ano, o time não venceu nenhuma partida como visitante por dois gols de diferença.

Confira a lista de jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros: Denis e Léo;

Laterais: Bruno, Buffarini, Mena e Carlinhos;

Zagueiros: Rodrigo Caio, Lugano, Lyanco e Douglas;

Volantes: Thiago Mendes, Hudson e João Schmidt;

Meias: Cueva, Wesley e Daniel;

Atacantes: Chávez, Kelvin, Gilberto, David Neres e Luiz Araújo.