São Paulo viaja para jogo em BH com reforços na defesa

O técnico Muricy Ramalho divulgou neste sábado, 11, a lista de relacionados do São Paulo para o jogo com o Atlético Mineiro, no domingo, 12, no Independência, pela 28ª rodada do Brasileirão, e, embora tenha muito desfalques, pode comemorar o retorno de três jogadores que atuam na defesa.

O zagueiro Edson Silva e o lateral-esquerdo Reinaldo, que cumpriram suspensão automática na vitória sobre o Atlético Paranaense, estão novamente à disposição do treinador. Além disso, o zagueiro Lucão, recuperado de um trauma no quadril, também foi relacionado e aumenta as opções de Muricy para o setor defensivo.

Já Rogério Ceni sofreu uma pancada na mão esquerda durante o treinamento da última sexta-feira, mas mesmo assim vai enfrentar o Atlético-MG. Apesar disso, Muricy optou por levar mais dois goleiros - Renan Ribeiro e Denis - para Belo Horizonte.

De qualquer forma, o São Paulo terá oito desfalques diante do Atlético-MG: Alvaro Pereira (na seleção uruguaia), Ademilson (na seleção olímpica do Brasil), Souza e Kaká (ambos na seleção brasileira), Rodrigo Caio (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo), Rafael Toloi (estiramento na coxa esquerda), Paulo Miranda e Paulo Henrique Ganso (suspensos pelo terceiro cartão amarelo).

Já o polivalente Michel Bastos poderá enfrentar o Atlético-MG após o departamento jurídico do São conseguir um efeito suspensivo do seu gancho de três partidas imposto pelo STJD.

Confira a lista de jogadores relacionados do São Paulo para o jogo de domingo, 12:

Goleiros: Rogério Ceni, Renan Ribeiro e Denis.

Laterais: Auro, Reinaldo e Luis Ricardo.

Zagueiros: Antonio Carlos, Edson Silva e Lucão.

Volantes: Hudson e Denilson.

Meias: Boschilia, Maicon e Michel Bastos.

Atacantes: Alan Kardec, Alexandre Pato, Osvaldo, Luis Fabiano e Ewandro.