São Paulo vira a chave para manter recuperação no Brasileiro fora de casa

Passada a ducha de água fria que foi o empate em casa diante do Fortaleza, pela Copa do Brasil, o São Paulo muda o foco para o Campeonato Brasileiro, onde, a depender das últimas rodadas, faz uma campanha mais do que eficiente. E é com esse pensamento que o time de Hernán Crespo viaja até Caxias para enfrentar, neste domingo, às 16h, o Juventude a fim de manter a boa fase.

Com três vitórias seguidas, a equipe do Morumbi ganhou dez dos doze pontos que disputou nos últimos quatro confrontos. Pelo menos nesse período, o time sequer lembra o desempenho pífio que marcou o seu início na competição.

E manter a equipe na mesma voltagem das vitórias dos últimos compromissos no Nacional é o trabalho que o treinador tem a cumprir.

Para o jogo contra a equipe gaúcha, Crespo não deverá contar com o zagueiro Arboleda. Ele está entregue ao departamento médico para curar um problema muscular. Uma tendência é utilizar o esquema com três zagueiros para fortalecer a defesa. Bruno Alves, Miranda e Léo formam o trio defensivo.

Suspenso pelo terceiro amarelo, Liziero está fora. Luan e Rodrigo Nestor atuam na proteção enquanto Gabriel Sara fica com a missão de encostar nos atacantes. Benítez deve ser utilizado no decorrer do jogo.

Referência do ataque são-paulino e autor dos dois gols no empate de 2 a 2 contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, Rigoni diz ter tirado lições importantes para o jogo diante do Juventude. “Não podemos perder a agressividade no ataque, mesmo estando em vantagem no placar e acho que temos que aprender a controlar melhor o jogo”, disse o atacante são-paulino.

No Juventude, o técnico Marquinhos Santos não poderá contar com Paulinho Bóia, que pertence ao São Paulo e fica impedido de atuar por conta de uma cláusula contratual. Uma das opções é a entrada de Chico para dar solidez ao meio-campo.

O treinador aposta na experiência de sua defesa e também na forte marcação no meio-campo para conseguir, pelo menos, voltar para casa com um empate. A equipe de Caxias do Sul soma 20 pontos e tem nos contra-ataques uma arma perigosa para tentar surpreender o time de Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE x SÃO PAULO

JUVENTUDE – Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Didi e William Matheus; Matheus Jesus, Guilherme Castilho, Wagner e Chico; Ricardo Bueno e Capixaba. Técnico: Marquinhos Santos.

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Daniel Alves, Rodrigo Nestor, Luan, Gabriel Sara e Reinaldo; Pablo e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO – Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

HORÁRIO – 16h LOCAL – Alfredo Jáconi, em Caxias do Sul.