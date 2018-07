São Paulo vira sobre o Fluminense e abre quatro pontos da zona de rebaixamento

O volante Thiago Mendes poderia sair do duelo com o Fluminense como vilão, mas com um lindo gol marcado no segundo tempo ele conseguiu conseguiu comandar uma virada incrível e deu uma sobrevida ao técnico Ricardo Gomes, ameaçado no cargo após uma série de resultados ruins e um jejum de cinco jogos sem vitória no Brasileirão até então. Com a vitória por 2 a 1 sobre os cariocas, o São Paulo ficou a quatro pontos da zona de rebaixamento na competição.

Thiago Mendes está longe de ser unanimidade na torcida tricolor. Já passou por momentos de irregularidade e, no primeiro tempo da partida, perdeu a bola que culminou no gol do time da casa. Ele bobeou na frente e, no contra-ataque, Wellington fez linda jogada individual e sofreu pênalti. O próprio atacante bateu e abriu o placar.

Com uma situação ruim na tabela de classificação, o São Paulo sentia a pressão do peso de estar na parte de baixo da tabela. Errava passes, pouco produzia e não se encontrava em campo. Até Cueva, uma das principais contratações do ano, teve uma grande chance e mandou na trave. Tudo levava a crer que as coisas não iriam dar certo.

Se as coisas já estavam ruins, elas pioraram após o intervalo. O Fluminense mandou bola no travessão, exigiu defesas de Dênis, mas os jogadores do São Paulo sabiam que a qualquer momento a chave iria virar. E virou com a entrada de David Neres, que fez sua estreia e colocou fogo no time.

Ele cruzou para Thiago Mendes, que quase marcou de carrinho. A bola passou raspando. Depois, o volante acertou um lindo chute, após falha de Gum, empatando a partida e fazendo seus companheiros acreditarem na virada. Ele ainda mandou uma bomba no travessão antes de Rodrigo Caio virar o jogo de cabeça. Ao final, festa do São Paulo, que voltou a vencer uma partida fora de casa após mais de dois meses e respirou um pouco aliviado no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 2 SÃO PAULO

FLUMINENSE

Julio César; Wellington Silva (Igor Julião), Gum, Henrique e Giovanni; Pierre (Douglas), Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior (Marquinho), Richarlison e Wellington.

Técnico: Levir Culpi.

SÃO PAULO

Denis; Buffarini (Kelvin), Maicon, Rodrigo Caio e Mena; João Schmidt, Thiago Mendes, Wesley e Cueva; Chavez (Pedro) e Robson (David Neres).

Técnico: Ricardo Gomes.

Gols: Wellington, aos 30 minutos do 1º tempo; Thiago Mendes, aos 26, e Rodrigo Caio, aos 36 minutos do 2º tempo.

Juiz: Nielson Nogueira Dias (PE).

Cartões amarelos: Wellington, Denis, Buffarini (3º), Maicon (3º) e Lugano (3º).

Público: 6.664 pagantes.

Renda: R$ 158.055,00.

Local: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ).