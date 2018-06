São Paulo vira sobre o Linense com gol de Rodrigo Caio nos acréscimos

O São Paulo enfrentou o pior time na classificação do Campeonato Paulista, que vinha com um retrospecto de quatro derrotas em casa, e graças ao gol salvador de Rodrigo Caio nos acréscimos, conseguiu uma vitória por 2 a 1 diante do Linense. O resultado dá um certo alívio para a equipe do Morumbi, que na quinta-feira enfrenta o Palmeiras.

Atuando em Lins, o São Paulo teve uma ótima chance no primeiro tempo, quando a bola sobrou para Hudson na cobrança de escanteio. Ele mandou para o gol e Pegorari espalmou praticamente em cima da linha. No rebote, o volante tricolor mandou para fora.

O duelo tinha poucas emoções e o Linense se mostrava mais preocupado em se defender. O São Paulo tentava chegar ao ataque, mas errava muito e os jogadores desperdiçavam passes de poucos metros. Ofensivamente, Valdivia estava bem enquanto Marcos Guilherme era pouco produtivo.

Aos 37 minutos, Murilo recebeu pela esquerda e fugiu da marcação de Militão. Na entrada da área, ele chutou no canto e abriu o placar, sem chances para o goleiro Jean. Mas em pouco tempo o São Paulo reagiu, quando Reinaldo recebeu de Cueva e, com pouco ângulo, chutou forte e empatou o duelo.

Na etapa final, a partida iniciou na mesma toada do primeiro tempo. Mas então o técnico Dorival Junior tirou Marcos Guilherme e Cueva, colocando Diego Souza e Nenê. O São Paulo ganhou novo ânimo e passou a pressionar o time da casa, inclusive com chutes de fora da área, pois o bloqueio rival era grande.

Nenê teve uma boa chance em cobrança de falta, mas parou no goleiro. Valdívia tentou por três vezes chutes de fora da área, alguns com perigo. Diego Souza teve ótima movimentação, deu belo passe para Brenner, mas Pegorari salvou. E no final a pressão do São Paulo surtiu efeito, com um gol de Rodrigo Caio, de cabeça, na cobrança de escanteio.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 1 x 2 SÃO PAULO

LINENSE: Pegorari; Reginaldo, Adalberto, Matheus Lopes e Fernandinho; Marcão Silva, Bileu, Danielzinho (Giovanni), Murilo (Eduardo) e Thiago Humberto (Kauê); Wilson. Técnico: Márcio Fernandes.

SÃO PAULO: Jean; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Reinaldo (Edimar); Hudson, Petros, Marcos Guilherme (Diego Souza), Cueva (Nenê) e Valdívia; Brenner. Técnico: Dorival Júnior.

Gols: Murilo, aos 37, e Reinaldo, aos 41 minutos do 1º tempo; Rodrigo Caio, aos 47 do 2º tempo.

Juiz: Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

Cartões amarelos: Reginaldo, Matheus Lopes, Fernandinho e Rodrigo Caio.

Renda: R$ 221.969.

Público: 4.367 pagantes.

Local: Gilbertão, em Lins.