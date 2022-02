São Paulo visita o Água Santa para manter embalo e se aproximar da classificação

Depois de um início irregular no Paulistão, o São Paulo reencontrou o caminho das vitórias e nesta segunda-feira visita o Água Santa para manter o embalo e se aproximar um pouco mais da classificação para a próxima fase do Estadual. O time tem 11 pontos e está atrás do São Bernardo.

Nas três primeiras rodadas do Paulistão, o técnico Rogério Ceni não conseguiu levar o time para as vitórias e ficou pressionado. Foram derrotas para Guarani e Red Bull Bragantino, e um empate com o Ituano. Mas depois o time venceu o Santo André, a Ponte Preta, empatou com a Inter de Limeira e ganhou de 3 a 0 do Santos no clássico.

Isso tudo ajudou a mudar o clima no Morumbi e a equipe que flertava com a zona de rebaixamento do Estadual agora já começa a se impor no Grupo B. Mas apesar de já ter uma espinha dorsal na equipe, Ceni ainda vem perdendo atletas por lesão ou falta de ritmo neste início de temporada. Até por isso, tem aproveitado para rodar o time.

Como a situação do Água Santa não é das melhores no campeonato, correndo o risco de ser rebaixado, Ceni sabe que encontrará um adversário que atuará fechado explorando os contra-ataques, mesmo com uma escalação de três atacantes, algo que o técnico Sérgio Guedes vem mantendo.

Para furar a retranca, Ceni aposta no retorno do atacante Rigoni, que não atuou no meio de semana pela Copa do Brasil por causa de uma indisposição. Mas ele já está recuperado e deve formar o ataque do time ao lado de Calleri. Já o volante Andrés Colorado, recém-contratado, já está inscrito no campeonato e pode ficar como opção.

AUSÊNCIA

A baixa fica por conta de Nikão. O clube tricolor informou neste domingo que o atacante testou positivo para covid-19 e está cumprindo isolamento social. Com isso, o jogador, contratado para a temporada 2022, é mais um a desfalcar o clube na nona rodada do estadual.

FICHA TÉCNICA:

ÁGUA SANTA x SÃO PAULO

ÁGUA SANTA - Victor Souza; Leandro Silva, Helder, Jeferson Bahia e Rhuan; Rodrigo Sam, Emerson e Matheus Oliveira; Wesley Piontech, Caíque e Álvaro. Técnico: Sérgio Guedes.

SÃO PAULO - Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Alisson; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

HORÁRIO - 15 horas (horário de Brasília).

LOCAL - Distrital de Inamar.

TRANSMISSÃO - Paulistão Play.