São Paulo visita o América-MG em busca da 3ª vitória seguida

O São Paulo tenta nesta segunda-feira, diante do América-MG, sua terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, algo inédito na temporada. O jogo encerra a jornada 33 do Campeonato Brasileiro. Depois dos triunfos sobre Fluminense e Ponte, a equipe abriu sete pontos de vantagem para a zona do descenso e já começou a sonhar com uma vaga na Libertadores.

"Estamos nos recuperando, talvez de forma tardia para a Libertadores. Mas se a gente buscar 100% nos próximos três jogos, talvez (dê)", disse Ricardo Gomes, referindo-se às partidas com Corinthians e Grêmio.

Há três novidades no grupo que viajou para Minas: os zagueiros Maicon e Lugano e o lateral Buffarini, que cumpriram suspensão na última rodada, estão de volta. O time deve ter poucas mudanças em relação ao que bateu a Ponte Preta.

O volante Wesley, com desempenho e atitude elogiados no clube, deve ser mantido na direita. No ataque, Pedro, mais um atleta revelado na base de Cotia, e Chavez, autor de seis gols em 18 apresentações, brigam por uma vaga. O garoto de 20 anos leva vantagem.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X SÃO PAULO

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Jonas, Éder Lima, Messias e Ernandes; Juninho e Leandro Guerreiro; Danilo Barcelos, Tony e Matheusinho; Nixon. Técnico: Enderson Moreira.

SÃO PAULO - Denis; Wesley (Buffarini), Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Thiago Mendes, João Schmidt, Kelvin, Cueva e David Neres; Pedro (Chavez). Técnico: Ricardo Gomes.

JUIZ - João Batista de Arruda (RJ).

LOCAL - Independência (Belo Horizonte).

HORÁRIO - 20h.

TRANSMISSÃO - SporTV.

AO VIVO - estadao.com.br/e/spfcvivo.