São Paulo visita o Fluminense no Rio para reencontrar a paz

O São Paulo fecha a 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro esta noite, enfrentando o Fluminense às 20h em Edson Passos, numa partida que poderá até significar o encerramento da curta trajetória do técnico Ricardo Gomes no clube. A diretoria garante que não, mas novo tropeço aumentará a pressão, que já é forte, pela troca de comando.

Ameaçado de rebaixamento – tem 36 pontos –, e sem vencer há cinco jogos, quando perdeu três vezes, empatou duas e marcou apenas um gol (no empate por 1 a 1 com o Sport), o São Paulo se vê na obrigação de reagir rapidamente. No entanto, falta confiança aos jogadores, apesar dos discursos em contrário. Além disso problemas não faltam para Ricardo Gomes.

Esta noite, por exemplo, o treinador não contará com dois jogadores que vinham sendo importantes no processo de tentativa de recuperação: o lateral-esquerdo Carlinhos e o volante Hudson sofreram contusões musculares e serão desfalque. E mais uma vez Michel Bastos não vai ser aproveitado. O jogador sequer está relacionado entre os 21 que irão ao Rio.

Nos últimos treinos, Gomes experimentou várias alternativas. Uma delas, com boas chances de ser utilizada contra o Fluminense, seria com três volantes. Nesse caso, Rodrigo Caio seria deslocado para o meio de campo e Lugano formaria a dupla de zaga com Maicon - Thiago Mendes e João Schmidt, ou Wesley, seriam os outros dois volantes.

Rodrigo Caio entende que está mais do que na hora de o São Paulo começar a obter resultados positivos, para pelo menos chegar ao meio da tabela. "Estou cansado disso, de achar que está bom não entrar na zona de rebaixamento", disse. "Temos que nos distanciar do bolo de trás e precisamos vencer. Com tranquilidade e inteligência para não perder o controle."

Ricardo Gomes completou neste domingo dois meses de trabalho no São Paulo. Tem discutido detalhes sobre o planejamento para 2017, mas ele mesmo reconhece que futebol é resultado e, depois da derrota para o Santos, admitiu correr risco de demissão caso não ocorre uma reação no Brasileiro.

O Fluminense vem de duas derrotas e, para se manter no G-6, precisa da vitória esta noite. O técnico Levir Culpi não tem intenção de fazer alterações na equipe que perdeu o tumultuado clássico com o Flamengo, com exceção no gol. Diego Cavalieri está recuperado de contusão muscular de tem chances de voltar, no lugar de Júlio César.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Pierre, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Junior, Richarlyson e Wellington. Técnico: Levir Culpi.

SÃO PAULO - Denis; Buffarini, Lugano, Maicon e Mena; Rodrigo Caio, Robson, Thiago Mendes, João Schmidt (Wesley) e Cueva; Chavez. Técnico: Ricardo Gomes.

JUIZ - Nielson N. Dias (PE).

TV - SporTV.

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Edson Passos, no Rio.

AO VIVO - estadao.com.br/e/saopaulovivo.