São Paulo visita o Fortaleza disposto a manter o bom retrospecto contra Ceni

Rogério Ceni é um dos maiores ídolos da história do São Paulo e, nesta quarta-feira, às 19h15, no Castelão, estará novamente no caminho da equipe. No comando do Fortaleza, o técnico tentará frear o bom momento do time paulista no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Será o quarto confronto entre o São Paulo e seu ídolo. Nos outros três encontros, 100% de aproveitamento. A última vez aconteceu no Brasileirão deste ano. Daniel Alves marcou e garantiu o 1 a 0, no Morumbi.

Empolgado por duas vitórias seguidas no Brasileirão nas quais não sofreu gols, o São Paulo pretende repetir o bom futebol apresentado para trazer um bom resultado para a decisão, em casa.

O técnico Fernando Diniz deve promover a volta do meia Gabriel Sara na vaga do volante Tchê Tchê. Apostaria, assim, num esquema um pouco mais ofensivo, mas com alerta a seus jogadores. Ele usa a vitória do Fortaleza sobre o Atlético-MG como exemplo da força do oponente.

"Vamos jogar contra um grande adversário. O Rogério (Ceni) faz um trabalho de ponta no Fortaleza, um time difícil de jogar contra aqui em São Paulo e lá muito mais difícil ainda", prega Fernando Diniz.

O técnico elogia a obediência técnica do Fortaleza e alerta que o perigoso rival tem condições de surpreender o São Paulo. Desta forma, cobra atenção total.

Será o primeiro mata-mata são-paulino desde a fatídica eliminação no Paulistão diante do Mirassol. Aquele jogo sempre "atormenta" Diniz quando seu time não joga bem. Na época, a reabilitação veio justamente diante dos cearenses. O São Paulo vem de três vitórias seguidas contra o time de Ceni, quer manter o retrospecto e se manter "vivo" na Copa do Brasil, o título que falta em sua galeria.

Rogério Ceni não esconde o amor pelo São Paulo, mas promete fazer de tudo para surpreender o clube de coração. Jogando o favoritismo aos paulistas, quer "fazer o melhor" para poder vencer a primeira no confronto.

A ordem aos jogadores é que encarem o duelo como jogo da vida. E o atacante Romarinho parece ter entendido bem o recado. "Será um grande jogo e esperamos fazer uma excelente partida. Vamos jogar como se fosse uma final", afirma. "E esperamos sair com a vitória", diz, respaldado pelos sete jogos de invencibilidade.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA X SÃO PAULO

FORTALEZA - Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackson, Roger Carvalho e Bruno Melo; Ronald, Juninho e Yuri César; Osvaldo, Romarinho e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Igor Vinicius, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Rhodolfo Toski Marques (PR).

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).