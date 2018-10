São Paulo visita o Vitória com nova meta: segurar vaga na Libertadores

O São Paulo que visita o Vitória nesta sexta-feira, em Salvador, será diferente do time das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, e isso nada tem a ver com a escalação ou esquema tático. Mudou a mentalidade. Sai o postulante ao título, entra em campo quem já enxerga a vaga no G-4 como a conquista possível diante do cenário atual. A partida no Barradão começa às 19h30.

Os números não mentem: o clube está a nove pontos do líder Palmeiras (62 a 53) na tabela, mas tem apenas um de vantagem sobre o Grêmio, quinto colocado e sua maior ameaça na luta para permanecer na zona desejada.

Ou seja, apesar de algumas declarações aqui e ali de jogadores que tentam manter esperançoso o torcedor, o fato é que a diretoria e o técnico Diego Aguirre já jogaram a toalha e sabem que a luta, agora, é para terminar o Brasileirão entre os quatro primeiros, posição que classificaria a equipe à fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

"É estar entre os quatro, não entre os seis. Claro que entre os seis também, mas entre os quatro em especial. A briga pela conquista, pelo alcance do título, se tornou difícil", admitiu o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, na última terça-feira, após o Congresso Técnico que definiu os grupos e as regras do Paulistão de 2019.

"Estamos em quarto, quatro classificam (à fase de grupos da Libertadores). Seria uma classificação honrosa. Vamos brigar jogo a jogo. Tem oito jogos ainda. Cada três pontos têm de ser valorizados ao máximo", disse Raí, diretor executivo de futebol, no mesmo evento da Federação Paulista de Futebol.

Campanha no returno preocupa torcida do São Paulo

O problema, porém, está sendo se segurar na quarta posição. A campanha tricolor no returno não lembra nada a do time que passou oito rodadas do Brasileirão na liderança: com 12 pontos somados em 11 jogos, o São Paulo estaria hoje a apenas dois pontos de um hipotético Z-4 caso o campeonato tivesse começado no segundo turno. Já são seis partidas sem vencer, naquela que é a pior sequência do clube em toda a temporada.

Esta noite, o São Paulo terá o retorno do lateral-direito Bruno Peres, que estava suspenso – assim como o zagueiro Anderson Martins, mas este, em má fase, deverá ficar no banco. Jucilei e Nenê, sacados da equipe no jogo anterior por opção do treinador, também deverão continuar entre os reservas. Assim, o garoto Luan, de 19 anos, receberá nova oportunidade no meio-campo. Para o lugar de Nenê, Aguirre deverá escolher Gonzalo Carneiro.

Do outro lado, o Vitória, que luta para não cair – é o primeiro integrante do Z-4 –, tenta voltar a vencer como mandante após três tropeços seguidos: um empate e duas derrotas. O técnico Paulo César Carpegiani conta com o retorno do zagueiro Ramon e deverá optar por Léo Ceará no ataque fazendo companhia a Neilton e Erick.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA: Ronaldo; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Fabiano; Willian Farias, Arouca e Rhayner; Erick, Léo Ceará e Neilton. Técnico: Paulo César Carpegiani.

SÃO PAULO: Jean; Bruno Peres, Bruno Alves, Arboleda e Edimar; Luan, Hudson e Diego Souza; Rojas, Gonzalo Carneiro e Reinaldo. Técnico: Diego Aguirre.

LOCAL: Barradão, em Salvador.

HORÁRIO: 19h30.

ÁRBITRO: Leandro Vuaden (RS).

NA TV: Pay-Per-View.