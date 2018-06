São Paulo volta a conversar com o Santos por lateral Victor Ferraz

Os presidentes Carlos Augusto de Barros e Silva, do São Paulo, e José Carlos Peres, do Santos, tiveram conversas sobre uma possível transferência do lateral-direito Victor Ferraz para o clube tricolor.

+ Leco admite interesse em retorno de Luis Fabiano, mas aguarda recuperação

O cartola são-paulino desconversa sobre a negociação, mas elogia o atleta santista e reconhece necessidade de opções para o setor no time de Dorival Junior. Hoje, o zagueiro de formação Militão é titular improvisado. Leco elogiou o santista Victor Ferraz e Jonathan, do Atlético-PR.

"Victor Ferraz é um grande jogador, certamente uma expressão de uma equipe co-irmã nossa", disse o cartola. "O Militão está muito bem na lateral, mas acho que podemos ter algum reforço nesta posição."

Já Peres é mais assertivo. Ele confirma as conversas, mas garante que ainda não há acerto. "Ninguém é inegociável. Há uma conversa, o São Paulo falou primeiro com o Santos, os clubes se respeitam. A possibilidade (de negociar) sempre existe, desde que seja benéfica para todas as partes."