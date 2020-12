São Paulo volta a focar na liderança do Brasileirão e encara o Fluminense

Após a derrota por 1 a 0 para o Grêmio no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, o São Paulo volta a campo neste sábado para seguir com boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe visita o Fluminense, às 21h, no Maracanã, pela 27.ª rodada.

Mesmo tendo nova partida decisiva contra o Grêmio na quarta, a tendência é de que o técnico Fernando Diniz não poupe jogadores. O treinador não descartou a possibilidade de utilizar alguns reservas, mas tem escalado força máxima durante a maratona de jogos enfrentada pelo São Paulo.

“Estamos nas duas frentes, nos dois campeonatos, e é um time que consegue se recuperar bem de um jogo para o outro. Então, vamos ver o que é melhor ao time”, afirmou Diniz.

O atacante Luciano, que voltou à equipe em Porto Alegre após se recuperar de lesão muscular, deve ser poupado. Substituto de Luciano contra o Atlético-MG, o volante Tchê Tchê está suspenso. Com isso, Pablo ou Vitor Bueno pode ser opção de Diniz caso ele realmente poupe seu atacante titular no Rio.

O jogo deste sábado marca o reencontro de Diniz com o Fluminense, time que comandou até ser demitido em agosto do ano passado. Em setembro, ele foi contratado pelo São Paulo. Hoje técnico do Flu, Marcão era auxiliar permanente da comissão do time carioca em 2019 e também gosta de equipes que valorizam a posse de bola. Diniz e Marcão já se enfrentaram em 2019, quando o Flu venceu o São Paulo por 2 a 0 no Morumbi.

Nesta nova chance como técnico após a saída de Odair Hellmann, Marcão ainda não venceu e saiu do G-6. A equipe vem de empate no clássico com o Vasco e derrota para o Atlético-GO, mas o treinador conta com apoio do elenco e está otimista.

“O grupo vem muito fechado, independentemente da troca de treinadores. O Marcão já estava conosco no dia a dia, trabalhando, conversando sempre com a gente. É dar continuidade ao trabalho apenas. Nós acreditamos muito no Marcão, na força do grupo”, afirmou o lateral-direito Calegari.

Sem folga

Por causa da mudança no calendário do futebol provocada pela pandemia do coronavírus, os jogadores de Fluminense e São Paulo não tiveram folga no Natal. O elenco paulista treinou no CT da Barra Funda antes de viajar para o Rio de Janeiro.

O lateral do clube carioca lembrou que a situação é algo semelhante ao que os garotos da base estavam acostumados a fazer para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Calegari, de 18 anos, já fez muito isso.

“É atípico no futebol profissional, mas na base a gente ainda está treinando nessa época do ano para a Copinha, está em preparação, com o foco lá em cima. É se cuidar ao máximo para fazermos bons treinos e bons jogos”, ensinou o lateral.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SÃO PAULO

Fluminense: Marcos Felipe; Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri, Yago Felipe e Nenê; Michel Araújo, Marcos Paulo e Fred (Wellington Silva). Técnico: Marcão.

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Pablo (Luciano) e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Anderson Daronco (RS).

Local: Maracanã.

Horário: 21h.

Na TV: SporTV.