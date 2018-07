São Paulo volta a Maceió e pega CRB na Copa do Brasil

SÃO PAULO - A boa impressão deixada na estreia do Campeonato Brasileiro faz o São Paulo gerar expectativas para enfrentar o CRB nesta quarta-feira, às 22 horas. Teria sido aquele jogo uma exceção ou o Tricolor efetivamente encontrou sua melhor formação para o restante da temporada. As dúvidas podem ser dirimidas hoje em caso de nova performance satisfatória.

Assim como na primeira fase, o regulamento prevê que vitória por pelo menos dois gols de diferença na casa do adversário elimina o duelo de volta; a diferença é que dessa vez o Tricolor precisa do resultado para ganhar uma folga maior para descansar e se dedicar ao Brasileiro, ainda em suas rodadas iniciais e apontado como prioridade para o segundo semestre.

Dessa forma, a expectativa é que o Tricolor tenha postura mais interessada do que quando esteve no mesmo estádio Rei Pelé para enfrentar o CSA na fase anterior; naquele jogo o time venceu por 1 a 0 - gol de Osvaldo - e criou pouquíssimas oportunidades."A obrigação é fazer um bom jogo", reconheceu Douglas. "Temos todas as condições de sair com o resultado positivo, mas não podemos achar que está ganho", disse o lateral.

O contexto do jogo também será diferente. Na primeira incursão Tricolor em Maceió, Alexandre Pato fazia sua estreia e ainda procurava seu espaço em campo para atuar melhor. É verdade que contra o CRB será apenas o quarto jogo do atacante, mas ele já parece completamente adaptado e foi um dos melhores na vitória sobre o Botafogo no fim de semana.

Quem também surgiu no tempo entre uma visita e outra foi o jovem Boschilia, que fez seu primeiro jogo como titular contra o Botafogo e deu outra cara à equipe. Com ele em campo, a formação com pontas atuando abertos foi trocada pela com dois meias clássicos. "Temos que ter noção que a marcação precisa se ajustar à parte defensiva para não sofrermos tanto como foi no segundo tempo contra o Botafogo", pondera Ganso, que subiu de produção com auxílio extra na marcação.

CRB X SÃO PAULO

Data: Quarta-feira, às 22 horas

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Árbitro: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

CRB: Julio Cesar, Paulo Sérgio, Marcus Vinícius, Gabriel e Gleidson; Olivio, Johnnattan, Audálio e Diego Rosa; Maciel e Denilson. Técnico: Eduardo Souza.

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon, Ganso e Boschilia; Pato e Ademilson. Técnico: Muricy Ramalho.