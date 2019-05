São Paulo volta a perder para o Bahia e é eliminado na Copa do Brasil

O Bahia eliminou o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após ter vencido por 1 a 0 no Morumbi na semana passada, a equipe repetiu o placar na Arena Fonte Nova na noite desta quarta-feira. O autor do gol foi o zagueiro Ernando, aos oito minutos do segundo tempo.

Foi a 22ª queda do São Paulo em mata-matas desde o último título, a Copa Sul-Americana em 2012. Com a eliminação, o time tricolor tem apenas a disputa do Brasileirão até o fim da temporada. A equipe está em quarto lugar, com 11 pontos, e recebe o Cruzeiro no domingo, no Pacaembu.

O Bahia, por sua vez, aguarda o sorteio para saber quem enfrentará nas quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe está em oitavo lugar, com dez pontos, e recebe o Grêmio no sábado.

No duelo desta quarta-feira, o São Paulo precisava de ao menos um gol para conseguir a vaga, e o técnico Cuca mudou o ataque. Alexandre Pato, que admitiu ainda não estar 100% fisicamente, deu lugar a Helinho. No meio, Hernanes voltou a ser titular. As mudanças, porém, não surtiram efeito: o São Paulo novamente teve dificuldades para levar perigo ao adversário.

No Bahia, Roger Machado apostou mais uma vez em um meio de campo com três volantes e três atacantes que saíam rapidamente em contra-ataque. E a estratégia funcionou: aos oito minutos do segundo tempo, Artur desarmou Toró, avançou e tocou para Ernando tocar na saída de Tiago Volpi. Sim, o zagueiro do Bahia acompanhou a jogada e apareceu para marcar.

Antes de sofrer o gol, o São Paulo tinha tido a melhor chance da partida. Não por conta de alguma jogada trabalhada, e sim em um chute de fora da área de Helinho que explodiu no travessão aos 35 minutos.

A equipe paulista tinha dificuldades para atacar, mas também pouco sofria. A melhor chance do Bahia no primeiro tempo foi em contra-ataque de Gilberto, que carregou sozinho, passou por três marcadores e foi travado por Hernanes na hora da finalização.

Na etapa final, Pato entrou na vaga de Everton, que sofreu uma pancada na cabeça e foi encaminhado a um hospital em Salvador. Não deu nem tempo de saber se a mudança iria melhorar o São Paulo, já que o Bahia abriu o placar e fechou-se ainda mais.

Cuca colocou Igor Gomes e Nenê, e o São Paulo tentou pressionar. Mas a impressão que dava é de que o Bahia estava mais perto de fazer o segundo em contra-ataque do que levar o empate.

O São Paulo tinha a posse de bola, girava o jogo de um lado para o outro, mas conseguia furar a marcação adversária. Quando a torcida do Bahia já gritava "olé" nas arquibancadas, a situação ficou ainda mais complicada para a equipe paulista em campo. Aos 42, Arboleda agarrou Fernandão na entrada da área e cometeu falta. No primeiro momento, o zagueiro levou o cartão amarelo, mas o árbitro Marcelo de Lima Henrique foi chamado para ver o vídeo do lance e expulsou o jogador.

O São Paulo esteve entregue nos minutos finais e chegou a quatro jogos sem marcar nem sequer um gol, o maior jejum desta temporada.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 SÃO PAULO

BAHIA: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Douglas Augusto (Flávio) e Elton; Artur, Élber (Arthur Caíke) e Gilberto (Fernandão). Técnico: Roger Machado.

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Hudson (Igor Gomes), Tchê Tchê e Hernanes; Everton (Alexandre Pato), Helinho (Nenê) e Toró. Técnico: Cuca.

GOL: Ernando, aos oito minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS: Douglas Augusto (Bahia); Igor Vinícius, Bruno Alves, Hudson, Reinaldo (São Paulo).

CARTÃO VERMELHO: Arboleda (São Paulo), aos 42 minutos do segundo tempo.

PÚBLICO: 36.016 pagantes.

RENDA: R$ 995.799,00.

LOCAL: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).