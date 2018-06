São Paulo volta a sondar jovem destaque do Goiás

O São Paulo voltou a sondar Carlos Eduardo e estuda formalizar uma proposta para tirar o jovem atacante de 21 anos do Goiás, onde foi revelado. O clube se interessa pela atuação do atleta pelas pontas, uma das carências do time de Dorival Junior. A informação é do Globoesporte.com e foi confirmada pelo Estado.

O Estado apurou que uma transferência para o futebol paulista já não estava mais nos planos do atleta, que viu as primeiras conversas com o São Paulo pararem em 2017. O Goiás aguarda a proposta, mas fará de tudo para não perder o atleta. Já negou propostas do exterior no ano passado.

O jovem atleta é uma das principais peças do time de Goiânia. Fez 59 jogos no ano passado e balançou as redes 12 vezes. Em 2016, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Goiano.