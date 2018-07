São Paulo volta a tratar com Grêmio sobre Souza

SÃO PAULO - A ida de Jucilei para o Al Jazira fará o São Paulo intensificar as conversas com o Grêmio para contratar Souza e os clubes voltarão a tratar sobre o assunto a partir desta segunda. O volante gaúcho virou prioridade no Morumbi após a concretização do acordo de Jucilei com os árabes e as duas partes acreditam que o negócio pode acontecer embora esteja num estágio inicial.

O grande facilitador para o negócio acontecer é Rhodolfo, que se destacou no Sul e está emprestado até o meio do ano. Ele quer continuar no clube e a diretoria também tem interesse na sua manutenção. Como o São Paulo não conta com ele para a temporada, admite liberá-lo sem maiores entraves. "Sabemos que eles têm interesse no Rhodolfo como temos no Souza, mas ainda nada está conversado. Temos esse interesse, mas não chegamos a conversar sobre valores", disse o vice de futebol do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes.

Rhodolfo recuperou seu futebol em Porto Alegre a ponto do Grêmio aceitar liberar o volante. O clube tem diversos jogadores à disposição no elenco e ainda contratou Edinho do Fluminense. Dessa forma, a saída de Souza não traria grandes traumas ao planejamento da equipe apesar da diretoria gaúcha achar que ele é um bom nome para compor o grupo.

Com o cortejo inicial bem delineado, a próxima fase será de efetivamente sentar à mesa e discutir os termos do acordo, que sequer foram cogitados. "De fato, o São Paulo tem interesse no Souza. Mas estamos distantes de um modelo de contrato para, por exemplo, a saída de Souza e permanência de Rhodolfo", disse ao Globoesporte.com o diretor executivo Rui Costa. O Estado tentou contato com o dirigente, mas o celular estava desligado.

Uma estratégia do clube será usar o interesse do exterior no atleta para apressar a definição do Grêmio. No passado, a Juventus fez proposta pelo atleta e agora é o Galatasaray que o observa e já sondou o Tricolor. Rhodolfo pode ser vendido por cerca de 5 milhões (R$16 milhões), metade do valor seria repassado ao Atlético-PR, dono de 50% dos direitos.