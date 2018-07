São Paulo volta a treinar com bola após duas semanas Depois de duas semanas sem contato com a bola, os jogadores do São Paulo voltaram a treinar com ela nesta terça-feira, no CT de Cotia, onde a equipe realiza intertemporada. Depois do confronto com o Grêmio, no dia 12, os jogadores receberam férias e só se reapresentaram na última segunda-feira.