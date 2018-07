São Paulo volta ao trabalho e recebe dicas de Zetti

SÃO PAULO - Após 10 dias de descanso nesta pausa no futebol brasileiro para a disputa da Copa das Confederações, o elenco do São Paulo volta nesta segunda-feira ao trabalho no CT de Cotia, na Grande São Paulo, onde ficará em uma pequena intertemporada até sexta. No sábado, o time disputará um amistoso contra o Flamengo, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

A semana de treinamentos será importante porque o clube volta a campo já para a disputa de um título internacional. No dia 3 de julho, o São Paulo enfrenta o Corinthians, no estádio do Morumbi, pela primeira partida da final da Recopa Sul-Americana - a volta será em 17 de julho, no Pacaembu. Em seguida, no dia 7, reestreia no Campeonato Brasileiro, em casa, contra o Santos.

O ex-goleiro Zetti, um dos ídolos da torcida tricolor, conhece como poucos os atalhos para conquistar a Recopa Sul-Americana. Bicampeão do torneio continental, em 1993 e 1994, dá a receita aos comandados do técnico Ney Franco para buscar mais um título.

"Claro que seria melhor decidir em casa, mas acho que o momento dos clubes é o grande diferencial. E acredito que o São Paulo tenha que aproveitar isso. Serão dois jogos sem favoritos e quem estiver melhor distribuído em campo poderá ficar com o título. A maneira de se comportar nas partidas será determinante", afirmou Zetti.

O ex-jogador guarda com carinho na memória os triunfos sobre Cruzeiro (1993) e Botafogo (1994), que resultaram nos troféus para o São Paulo em duas temporadas seguidas. Contra os mineiros, após dois empates sem gols no Morumbi e Mineirão, Zetti defendeu um pênalti do ex-atacante Ronaldo, pentacampeão com a seleção brasileira em 2002, e garantiu a vitória por 4 a 2, nas penalidades máximas.

"Lembro bem desses jogos contra o Cruzeiro. Tanto em casa quanto fora, nossa equipe lutou bastante, mas não conseguiu marcar os gols. A decisão foi para os pênaltis e o Paulo Roberto (lateral-direito da equipe mineira) perdeu a primeira cobrança. Depois, consegui pegar um pênalti do Ronaldo e ajudar o time nessa conquista", recordou Zetti.