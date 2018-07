São Paulo volta aos treinos com quase o mesmo elenco de 2013

SÃO PAULO - Ainda tímido na busca por reforços para a nova temporada, o São Paulo voltou das férias na manhã desta segunda-feira. A reapresentação do elenco no CT da Barra Funda não teve grandes novidades, com exceção do lateral-direito Luis Ricardo, único jogador já contratado pelo clube, que veio da Portuguesa e começou a treinar com o grupo são-paulino.

Recentemente, o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, admitiu a dificuldade para contratar reforços, explicando que o mercado está muito inflacionado. O clube demonstrou interesse no volante Souza (Grêmio), no volante Jucilei (Anzhi), no atacante Rafael Sóbis (Fluminense) e no atacante Vargas (Napoli), mas não conseguiu fechar com nenhum deles.

Assim, o grupo que voltou ao trabalho nesta segunda-feira é praticamente o mesmo que encerrou a temporada passada defendendo o São Paulo. As exceções foram o zagueiro Lucas Silva, que está defendendo o time na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o atacante Welliton, cujo empréstimo acabou e retornou para o Spartak Moscou.

Até mesmo o atacante Aloísio, que vai jogar no futebol chinês, esteve na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda. Mas, como sua ida para o clube Shandong Luneng está certa, ele não treinou com restante do elenco do São Paulo, que aproveitou o primeiro dia de pré-temporada para se dedicar aos trabalhos físicos.